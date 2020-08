Russell Westbrook prêt à rejouer

Les Rockets se sont entraînés jeudi, et ce n’était pas une séance comme les autres puisque Russell Westbrook a effectué son premier cinq-contre-cinq depuis sa blessure à la cuisse, le 4 août dernier. Selon ESPN, qui cite une source proche de l’équipe, le MVP 2017 était aussi « explosif » que d’habitude, et selon The Athletic, il sera en tenue pour le Game 5 qui aura lieu samedi.

Nos confrères précisent même qu’il était en mesure de jouer mercredi s’il n’y avait pas eu la grève des joueurs et le report des trois rencontres. Ce comeback va évidemment faire du bien aux Rockets qui s’en remettaient essentiellement à leurs tirs longue distance face au Thunder avec des totaux qui ont flirté avec les 60 tirs à 3-points ! Westbrook va leur apporter du punch et de l’agressivité près du cercle.