Pour Kevin Durant, Luka Doncic est un… « foutu problème »

A défaut de le comparer à des joueurs d’hier ou d’aujourd’hui, Kevin Durant est aussi tombé sous le charme de Luka Doncic, devenu une superstar de la NBA dès sa deuxième saison chez les pros. All-Star, « franchise player » et nouveau roi du triple double, le Slovène éblouit toute la NBA par son culot et son talent, mais aussi par son potentiel « marketing ». Signé par Jordan Brand, l’arrière vedette des Mavericks peut être un « golden boy » pour la décennie à venir.

« Je pense qu’il est conçu pour être une star. Je pense qu’il a conscience de ce qu’il est, de la manière avec laquelle il veut jouer, et de ce que l’avenir lui réserve » explique Durant dans un podcast avec son ami et manager Rich Kleiman et le businessman Steve Stoute. « En ce qui concerne la partie marketing, je pense que Steve (Stoute) peut y répondre un peu mieux, mais en tant que talent NBA, il transcende beaucoup de choses à son âge, et être aussi intelligent et brillant, c’est simplement rare. »

Alors que Kleiman tente de le qualifier, Durant le coupe : « Doncic est foutu problème ! » « Un problème ? » lui demande son manager. « C’est un problème ! » insiste Durant, mais le Slovène n’est pas l’unique qui talent qui explose au grand jour.

« Si vous ne regardez pas les articles et que vous regardez uniquement la dernière soirée, on pourrait dire que Donovan Mitchell joue à ce niveau. Par son jeu, j’ai le sentiment que son esthétique pourrait influencer les gamins à travers le monde. Sa manière de jouer, ses qualités athlétiques et son enthousiasme pour le basket et son histoire. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui ont le potentiel pour devenir des marques alors qu’ils ne sont pas encore connus par beaucoup de monde. Jamal Murray va le devenir. Michael Porter Jr plus tard. Jayson Tatum. Il y a beaucoup de sportifs capables de devenir des marques à l’avenir, et des marques dans le monde des affaires. »