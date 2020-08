Chris Webber : « Si ce n’est pas maintenant, alors quand ? »

Le refus des Bucks de disputer leur match face au Magic, suite aux coups de feu tirés par un policier sur Jacob Blake, cet homme noir du Wisconsin, a secoué la NBA et le monde du sport en général.

En soutien aux joueurs, Kenny Smith a également quitté le plateau d’Inside The NBA, sur TNT, alors que Chris Webber, très ému, a lui aussi tenu à intervenir pour exprimer son sentiment sur cette action forte des joueurs NBA.

« Eh bien EJ (Ernie Johnson), on a rappelé qu’il y a quatre ans aujourd’hui, lors d’un match de présaison, Colin Kaepernick a mis un genou à terre pour la première fois. Ça n’a peut-être jamais eu lieu auparavant, mais je suis sûr que Harry Edwards, John Carlos, Arthur Ashe, Jackie Robinson et d’autres ont prié pour que ce jour arrive. Bravo à Kenny d’être parti. Je voulais dire un mot parce que j’ai l’impression qu’on entend un peu toujours les mêmes personnes en ce moment, alors c’est très important pour moi de parler. J’entends sans cesse la question : « Et maintenant ? Et maintenant ? » Eh bien, vous devez planifier la suite. Vous devez comprendre ce qui va suivre. Je suis très fier des joueurs. Je ne connais pas les prochaines étapes. Je ne me soucie pas vraiment des prochaines étapes parce que la première étape consiste à attirer l’attention, et ils ont l’attention de tout le monde, dans le monde entier, en ce moment. Ensuite, les dirigeants et les autres acteurs se réuniront et décideront des prochaines étapes. Nous savons que cela ne s’arrêtera pas demain. Nous savons qu’il y a eu un million de marches et que rien ne changera demain. »

« Nous savons qu’il faut voter. Nous continuons à entendre parler du vote. Tout le monde doit voter. Mais je suis ici pour parler au nom de ceux qui sont toujours marginalisés. Ceux qui vivent dans ces quartiers où nous prêchons, pour leur dire d’aller voter avant de s’en aller. Charles Barkley est venu dans mon lycée. Le voir dans les vestiaires, voir ses mains et le voir en chair et en os, cela m’a inspiré. On ne peut pas imaginer quelque chose, on ne peut pas le matérialiser tant qu’on ne l’a pas vu. Et quand je vous dis que les petits enfants qui m’ont appelé sont bouleversés – j’ai un filleul autiste et j’ai dû lui expliquer pourquoi nous ne jouons pas. J’ai de jeunes neveux à qui j’ai dû parler de la mort avant même qu’ils ne l’aient vue dans un film. »

« Si ce n’est pas maintenant, alors quand ? Si ce n’est pas pendant une pandémie avec d’innombrables vies perdues. Si ce n’est pas maintenant, alors quand ? C’est tout ce que je veux entendre pour le reste de la soirée, alors que tout le monde pontifie, réfléchit, tente de saper le mouvement. Nous savons que rien ne va changer. Nous avons compris. Martin Luther King a risqué sa vie et s’est fait tuer, Medgar Evers également. Nous avons vu tous nos héros constamment abattus. Nous comprenons que cela ne va pas s’arrêter, mais cela ne signifie pas pour autant que ces jeunes hommes ne font rien. N’écoutez pas ces gens qui vous disent de ne rien faire parce que ça ne va pas se terminer tout de suite. Vous commencez quelque chose pour la prochaine génération et la prochaine génération prendra la relève. Faut-il être intelligent ? Oui. Faut-il s’assurer d’avoir un plan ? Oui. Faut-il que vous vous exprimiez clairement à propos de ce plan ? Oui. Il faut faire tout cela, mais c’est ce que vous allez faire. Ce sont des professionnels, ils savent comment tirer le meilleur d’eux-mêmes. Alors j’applaudis. J’applaudis parce que ce sont les jeunes qui montrent la voie. Et je les applaudis. »