Télévision : les Lakers et les Clippers attirent le plus

Après une semaine de playoffs, voici un premier point sur les audiences TV, et ShowBuzzDaily annonce que les rencontres diffusées sur ESPN, TNT et ABC affichent une moyenne de 1 875 000 téléspectateurs par match. Ses données n’intègrent pas NBA TV, ni le League Pass, et il s’agit donc uniquement de l’audience sur un téléviseur. Par ailleurs, ça ne comprend pas l’audience au Canada.

Dans ces conditions, le match le plus regardé a été le Game 3 entre les Lakers et les Blazers avec 3 828 000 personnes devant leur écran. C’était samedi soir sur ABC, le réseau national, et à titre de comparaison, le Game 1 entre les Warriors et les Clippers, en 2019, avait attiré 4 826 000 de téléspectateurs sur la même chaîne. Soit une baisse d’environ 20%, et ça correspond grosso modo à la baisse générale.

Les Clippers et les Lakers s’emparent des sept meilleures audiences

Lorsqu’on observe les chiffres de plus près, on constate que cette baisse est essentiellement sur la tranche 18-49 ans avec -36% par rapport à 2019 sur l’ensemble des matches.

La deuxième audience est aussi signée des Lakers et des Blazers avec 3 446 000 personnes devant la télévision pour le Game 1. Cette fois sur TNT. Trois des quatre meilleures audiences concernent cette série, et seul le fabuleux Game 4 entre les Clippers et les Mavericks parvient à se glisser dans le Top 4. Les deux séries occupent les sept premières places, et il y a une raison à ça : six des sept rencontres sont programmées tard pour que les fans de Los Angeles et de la côte Ouest en général puissent les regarder en début de soirée. Ce qui permet de toucher plus de monde.

Quant à la baisse globale de 20% par rapport à l’an passé, elle vient simplement du fait que les Américains regardent beaucoup moins la télévision l’été, notamment en août, alors que les playoffs 2019 ont eux débuté en avril.