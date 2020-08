Les propriétaires des Nets s’engagent à verser 50 millions de dollars en faveur de la justice sociale

Joe Tsai et sa femme Clara Wu Tsai, propriétaires des Nets, du New York Liberty (WNBA) et du Barclays Center, viennent de dévoiler un plan pour la justice sociale et l’égalité. Au cœur de cette initiative : 50 millions de dollars versés sur dix ans, qui doivent venir en aide aux personnes issues des minorités, en priorité celles de Brooklyn.

« Nous pensons que le Barclays Center, les Nets et le Liberty peuvent être des symboles de la façon dont nous avançons ensemble en tant que pays », a déclaré Clara Wu Tsai. « Nous espérons donner l’exemple en soutenant nos athlètes, nos employés et notre communauté dans leur travail de lutte contre le racisme et la discrimination et en fournissant les ressources nécessaires pour accélérer le changement. »

Leur plan d’action est décliné en cinq points : établir un fonds de justice sociale via les millions promis, soutenir la parole des athlètes, instaurer une culture du travail plus inclusive, tirer parti de l’influence de la ligue et enfin réaliser un engagement communautaire permanent.

Alors que les mouvements sociaux ne cessent de secouer le pays ces derniers mois, y compris parmi les acteurs NBA, Joe Tsai estime que « Brooklyn est depuis longtemps un lieu où des personnes d’origines diverses peuvent dialoguer et trouver un terrain d’entente, et nous en avons vu le meilleur exemple sur la place devant le Barclays Center (devenue un lieu de rassemblement, de discussions et de manifestations pacifiques). Aujourd’hui, nous présentons le cadre dans lequel nous prévoyons d’atteindre les objectifs de justice et d’égalité. »