Retour gagnant pour Kendrick Nunn

L’aventure floridienne a pris une mauvaise tournure pour Kendrick Nunn après son départ de la « bulle » pour raisons personnelles le 8 août dernier. Payant son retard de préparation, le rookie du Heat a trouvé Goran Dragic à sa place en tant que titulaire à son retour jusqu’au début des playoffs, où il a tout simplement été sorti de la rotation par Erik Spoelstra, sur les trois premiers matchs face aux Pacers.

Mais alors que Jimmy Butler souffrait de l’épaule, le coach a donc relancé Kendrick Nunn et celui-ci a saisi la balle au bond, claquant un 3-points dans le corner et délivrant deux passes décisives dès son entrée en jeu.

Un comportement professionnel salué par ses coéquipiers

Kendrick Nunn a su suppléer le « franchise player » du Heat en signant 7 points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 14 minutes, avec la victoire en prime (99-87), le signe d’un joueur au comportement professionnel, qui se tenait prêt à répondre présent lorsqu’on allait faire appel à lui, selon Jimmy Butler.

« Toute l’équipe était heureuse pour lui, parce personne ne savait quand son nom allait à nouveau être appelé (par le coach), » a souligné Jimmy Butler. « Mais le pro qu’il est, la façon dont il est resté attentif au plan de jeu, la façon avec laquelle il a continué de travailler ont fait qu’il était prêt. C’est tout ce qu’on peut demander à un jeune joueur comme lui. Il a fait une très bonne entrée, il a été exactement au niveau auquel il a évolué toute l’année ».

Comme l’a confirmé Bam Adebayo, Kendrick Nunn a été récompensé pour « ne jamais s’être découragé ». L’arrière a également appris de cette situation, lui qui avait débuté les 67 premiers matchs de saison régulière du Heat.

« C’est la première fois que je ne joue pas, la première fois que je sors du banc, donc j’ai beaucoup appris c’est clair, » a-t-il reconnu. « Il faut simplement rester prêt mentalement, et être focalisé sur le match, c’est le plus important. Mais je suis fait différemment, donc c’est clair que lorsque mon moment allait venir, j’allais être prêt. C’était important de bien m’intégrer au rythme du jeu, et de ne pas forcer. Ma première occasion a été une passe de Tyler Herro. Quand je l’ai mis, je lui ai dit : Merci pour l’accueil ».