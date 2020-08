Une soirée historique pour le banc des Raptors

C’est ce qui s’appelle ne pas faire dans le détail. Toronto s’est offert le premier « sweep » de son histoire en balayant les Nets de 28 points et en inscrivant 150 points (record de franchise en playoffs), dans la quatrième et dernière rencontre de la série. Une performance majeure, malgré la sortie prématurée de Kyle Lowry, liée à une production jamais vue du banc des Raptors.

Figures de proue habituelles parmi ces remplaçants, Serge Ibaka et Norman Powell ont été impressionnants d’efficacité : 27 points (12/14 !) et 15 rebonds en à peine… 20 minutes pour le premier contre 29 unités (9/14) pour le second. À cela, on ajoute les 14 points de Terence Davis ou les 12 points de Matt Thomas, sans compter l’apport d’autres soldats du banc qui ont profité d’un long « garbage time » pour se montrer.

Soit un total de 100 points inscrits par cette « second unit ». Selon Elias Sports Bureau, il s’agit tout simplement d’un record en la matière pour un match de saison régulière ou de playoffs.

« J’imagine que c’est cool, » préfère relativiser Norman Powell, associé à Serge Ibaka comme la seconde paire de remplaçants de l’histoire à marquer 25 points chacun, avec Montrezl Harrell et Lou Williams. « Mon principal objectif est de gagner. Peu importe comment nous le faisons, avec 30 points d’écart ou un seul. Gagner est tout ce qu’il m’importe. C’est un record sympa à avoir mais je ne vais pas rester là-dessus. Passons à la suite. »

La suite passera par les Celtics, auteurs de leur propre coup de balai face aux Sixers. Une équipe des Celtics face à laquelle Toronto devra jouer son « meilleur basket », prévient Serge Ibaka.

La richesse des champions en titre sera un facteur important de cette série. Même si Nick Nurse, comme il l’a montré tout au long des playoffs 2019, aime limiter ses rotations. « Comme vous le savez, j’opte pour une rotation assez courte en playoffs. On le sait tous, de Chris (Boucher) à Rondae (Hollis-Jefferson), Matt ou Terence, et évidemment Serge et Norm… les sept gars que j’utilise veulent jouer plus. C’est parfois difficile de tout gérer. »

Ceux-là ont au moins pu récupérer des minutes dans les larges victoires de Toronto lors de ce premier tour. Ce sera sans doute moins le cas face à un adversaire du calibre de Boston.