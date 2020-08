Les Raptors inquiets pour Kyle Lowry

Comme prévu, Toronto a très facilement passé l’obstacle Brooklyn, et les champions en titre affronteront les Celtics au prochain tour. Avec 11 victoires en 12 matches, les hommes de Nick Nurse affichent le meilleur bilan dans la « bulle » mais ils ont hélas perdu Kyle Lowry dimanche soir.

Initialement, on pensait qu’il s’agissait d’une entorse de la cheville gauche mais le coach de Toronto a expliqué, en conférence de presse, que son meneur allait passer une IRM pour un problème au niveau de la voûte plantaire.

« Il ne fait aucun doute qu’on souhaite profiter de ses meilleurs joueurs, mais parfois, on n’a pas trop le choix » regrette Nick Nurse sur ESPN. « C’est quelque chose avec laquelle on s’habitue en NBA. Il faut y aller avec ceux qui sont en bonne santé et disponibles. Avec ou sans lui, il faut se dire qu’il existe une bonne chance de trouver un moyen de gagner. C’est ce qu’on fera. »

Sans Kyle Lowry, qui n’a joué que neuf minutes dans le Game 4, les Raptors ont réalisé le premier « sweep » de leur histoire, et il faut aussi rappeler que l’équipe affiche un bilan de 12 victoires pour 2 défaites sans le meneur cette saison. Toute l’année, Toronto a prouvé qu’il pouvait garder le même niveau de jeu malgré les blessures.

« C’est notre leader. Sur et en dehors du terrain, il est la voix de l’équipe » souligne Norman Powell. « Cela va obliger les autres à faire plus d’efforts, en sachant qu’ils auront l’opportunité de jouer. J’espère qu’avec ces jours de repos, il pourra récupérer et jouer car on a besoin de lui. »

La bonne nouvelle, c’est effectivement que les Raptors vont profiter de plusieurs jours de repos puisque la série face à Boston ne débute que jeudi.