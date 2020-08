Houston, ou la revanche des seconds couteaux

Russell Westbrook absent, il était difficile d’imaginer que les Rockets allaient aussi bien gérer leur début de série face au Thunder avec deux succès en trois jours, et une maîtrise évidente marquée notamment par les performances du banc. Pour preuve, ce chiffre : +27. Le différentiel de points entre les remplaçants de Houston et du Thunder.

« Les joueurs principaux méritent toute l’attention qu’on leur porte » rappelle Jeff Green à propos de James Harden et de Russell Westbrook. « Nous, « les autres », nous faisons notre part du boulot pour faire en sorte qu’on parle d’eux de manière positive car ils sont en première ligne, ils vont être critiqués, ils vont tout prendre de la part des médias, quel que soit celui qui parle du match si on perd. On doit continuer de faire notre part du boulot, car s’ils font la leur, on se mettra en bonne position pour gagner. »

Jeff Green fait partie de ces « seconds couteaux » comme Austin Rivers, Danuel House Jr. ou encore Ben McLemore. Russell Westbrook blessé, Mike D’Antoni s’appuie sur huit joueurs et les trois remplaçants ont forcément un temps de jeu conséquent qu’ils rentabilisent puisque les Rockets possèdent le 3e banc le plus prolifique après deux matches de playoffs. Seuls les Bucks et les Raptors, aux bancs bien fournis, font mieux.

« Mais ça commence en défense » rappelle Mike D’Antoni au Houston Chronicle. « Mais vous savez, nous avons aussi quelques bons attaquants ici, en dehors de James (Harden). Pour n’importe quel joueur, c’est difficile de défendre sur Austin Rivers, Eric Gordon ou Danuel House Jr. »

Mike D’Antoni donne confiance aux joueurs

Leader du banc, Austin Rivers défend cet effectif atypique monté autour de deux anciens MVP et qui évolue sans le moindre pivot. « On a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe. Evidemment, on possède deux superstars, mais on a aussi beaucoup de joueurs qui pourraient être titulaires dans la plupart des autres franchises. C’est comme ça qu’on le ressent. On forme un groupe confiant. Tout le monde doit intégrer le fait de faire des sacrifices. C’est ce qu’on fait actuellement, et notre seul objectif en tête est de gagner. Nous avons vraiment un bon banc. L’entente avec Jeff Green et notre manière de shooter font de nous vraiment un groupe solide. »

Interrogé sur les performances de son banc, le GM Daryl Morey reprend le terme de « confiance » évoqué par Austin Rivers. « La confiance est un facteur important en NBA. Mike fait du super boulot pour donner confiance aux joueurs. Il y a aussi de la liberté en attaque. »

D’ailleurs, on ne compte plus les joueurs qui ont réalisé leur meilleur saison sous les ordres de Mike D’Antoni. Certains lui doivent même leur fortune puisqu’il leur a permis d’exploser et de décrocher un gros contrat. Peut-être que Danuel House Jr ou Austin Rivers seront les prochains…

« Mais ça ne marche pas tout le temps » rappelle le coach des Rockets. « N’imaginez pas que j’ai la réponse. C’est juste que si vous êtes en NBA, c’est parce ce qu’il y a quelque chose qui vous a permis d’avoir un immense succès. On essaie juste de vous mettre dans cet environnement. On essaie de vous placer au bon endroit sur le terrain. Cette année en particulier, on a trois ou quatre joueurs qui jouent vraiment bien. N’importe quelle personne qui est en NBA a, un jour, botté des derrières quelque part. Ils sont bons. En ce moment, les gars se trouvent bien. Il y a un super état d’esprit et ils font un boulot incroyable. »