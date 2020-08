Les Lakers continuent de demander justice pour Breonna Taylor

Les Lakers se sont présentés pour leur premier match de playoffs avec une casquette rouge sur laquelle on pouvait lire le premier slogan de campagne de Donald Trump : « Make America Great Again », mais avec les deux derniers mots barrés et remplacés par « Arrest the cops who killed Breonna Taylor », pour délivrer le message suivant : « Faites en sorte que l’Amérique arrête les policiers qui ont tué Breonna Taylor », en soutien à la famille de cette ambulancière, toujours dans l’attente d’une décision de justice.

Après la rencontre, LeBron James a indiqué que les Lakers (et la NBA) continueraient de faire bloc tant que justice ne serait pas rendue dans cette affaire qui a secoué le pays, un mois et demi avant le meurtre de George Floyd.

« Vous savez, c’est quelque chose pour laquelle nous allons continuer à mettre la pression, » a déclaré LeBron James. « Vous connaissez la situation à Louisville, dans le Kentucky. Une femme innocente a été tuée, Breonna Taylor, une femme qui avait un avenir brillant et qui lui a été enlevé. Et il n’y a pas eu d’arrestations. Il n’y a pas eu de justice. Pas seulement pour elle, mais aussi pour sa famille. Et nous voulons continuer à faire la lumière sur cette situation, car elle est tout simplement injuste, et c’est de cela qu’il s’agit ».

Pour l’heure, parmi les trois policiers impliqués dans ce meurtre, seul l’inspecteur Brett Hankison a été renvoyé, échappant toutefois à la justice.

Les deux autres, Jon Mattingly et Myles Cosgrove, ont quant à eux subi une simple « réaffectation administrative ».