Toujours pas de date pour le retour de Russell Westbrook

Absent pour le Game 1 de la série face à Oklahoma City, Russell Westbrook n’a pas tellement manqué aux Rockets, qui ont tranquillement dominé le Thunder sans lui. Mais Houston attend quand même avec impatience son retour.

Interrogé sur la blessure au quadriceps du MVP 2017, Mike D’Antoni n’a pas pu donner d’indication précise.

« Il va beaucoup mieux », a expliqué le coach. « La bonne nouvelle, c’est qu’il guérit. Il faut attendre et voir. Je n’en sais pas vraiment plus pour l’instant. On ne peut rien exclure, mais on ne peut rien annoncer. »

Russell Westbrook a ainsi passé une radio ce mardi pour déterminer où en était sa blessure, qui le gêne depuis le 4 août. Il avait ensuite manqué deux rencontres, avant de revenir un match puis de devoir retourner à l’infirmerie.

Dans ces conditions, pas sûr qu’on revoit l’ancien du Thunder pour ce premier tour des playoffs, surtout si les Rockets continuent les prochains matchs sur la lancée du Game 1.