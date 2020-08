James Harden et les Rockets ne laissent aucune chance au Thunder

En l’absence de Russell Westbrook blessé, c’est Eric Gordon qui prend place dans le cinq de départ des Rockets. Les premières minutes de la rencontre sont équilibrées mais l’adresse fuit les deux équipes.

Steven Adams (17 points, 12 rebonds) est le joueur le plus en vue face au « small ball » texan mais après six minutes, les deux équipes sont dos à dos (9-9). La tendance change avec l’entrée de Jeff Green, de Ben McLemore et Austin Rivers. Le trio marque 15 des 28 points de leur équipe et Houston prend huit points d’avance alors que le Thunder ne tire qu’à 30% de réussite aux tirs (28-20).

Houston démarre en trombe

Face aux « switchs » systématiques des Rockets, l’attaque d’OKC est statique. Elle tombe dans le piège de forcer en un-contre-un, et compte déjà 6 pertes de balle. Les coéquipiers de Chris Paul (20 points, 10 rebonds, 9 passes) restent d’ailleurs muets lors des trois premières minutes du deuxième quart temps alors que Houston, grâce à cinq points de Danuel House, enfonce le clou (37-20). Hamidou Diallo et Mike Muscala stoppent l’hémorragie avec deux tirs de loin mais Eric Gordon, James Harden et Jeff Green font tomber la pluie pour mettre le Thunder à -21 (58-37) !

Billy Donovan fait alors appel au meilleur cinq de toute la NBA, du moins statistiquement, en associant Paul, Gilgeous-Alexander et Schröder à Gallinari et Adams. Le Thunder passe alors un 12-2 aux Rockets pour revenir en embuscade mais le trio Gordon – Green – Harden marque huit points lors de la dernière minute de la mi-temps pour reprendre 16 points d’avance derrière 44% de réussite à 3-points (68-52).

James Harden écœure la défense du Thunder

Au retour des vestiaires, OKC continue sur la lancée de son deuxième quart temps avec notamment le duo Steven Adams – Danilo Gallinari (29 points) qui marque 13 des 16 premiers points de leur équipe pour réduire l’écart à dix unités (78-68). Malheureusement pour eux, Houston reprend son festival de loin et continue d’être actif en défense.

Deux banderilles de Ben McLemore et trois de James Harden repoussent le Thunder et forcent Billy Donovan à griller un nouveau temps mort (98-75) ! Avec un quart-temps à jouer, Houston maîtrise totalement son sujet (104-83).

James Harden s’assure de garder l’écart autour des vingt points, avant que huit points de suite de Chris Paul ne ramènent le Thunder à -13 avec moins de cinq minutes à jouer (115-102). Le meilleur marqueur de la saison régulière répond alors de suite pour tuer le match et permettre aux deux entraîneurs d’ouvrir leur banc. Le Thunder devra revoir sa copie et faire circuler le ballon s’ils veulent réagir dans cette série.