Entre maladresse et absences, les Lakers ont manqué leur rendez-vous

L’attaque des Lakers avait inquiété pendant les huit matches de reprise. Peu efficace et très maladroite, elle était peut-être en rodage, afin d’être prête pour les playoffs.

Mais le premier match contre les Blazers a apporté une réponse claire et nette : LeBron James et compagnie souffrent offensivement. L’attaque est malade alors que le talent est partout. Les chiffres de ce Game 1 sont très faibles : 5/32 à 3-pts, soit 15 % de réussite et seulement 93 points marqués dans cette défaite.

« C’est juste un match », veut rassurer Frank Vogel pour le Los Angeles Times. « On a toujours confiance en notre groupe. On ne pouvait pas simuler cet environnement de playoffs, que les Blazers ont déjà vécu ici. J’ai aimé notre esprit de compétition. On n’a pas mis les shoots et on peut mieux faire. »

« Depuis qu’on est dans la bulle, on n’a pas trouvé notre rythme »

Dans le détail des statistiques californiennes à 3-pts, on retrouve ainsi un 0/5 pour Kentavious Caldwell-Pope et Anthony Davis, 0/3 pour Alex Caruso, 1/5 pour LeBron James, 2/8 pour Danny Green, 1/5 pour Kyle Kuzma…

« Offensivement, on doit retrouver nos sensations et notre rythme », demande Danny Green, toujours au LA Times. « On doit courir et mettre les shoots ouverts. On doit obtenir des tirs faciles, et les mettre. Moi le premier. Je dois aussi éviter les fautes, pour garder le rythme. Il y a de la frustration, c’est sûr. On doit trouver une solution quand un des shooteurs est moins bien. Et depuis qu’on est dans la bulle, on n’a pas trouvé notre rythme. »

Forcément, face à une équipe aussi lancée que les Blazers, qui vient de vivre trois semaines sous pression pour arracher sa qualification en playoffs, les différences dans les dynamiques sautent aux yeux. Damian Lillard et ses coéquipiers ont déjà enclenché le mode playoffs, physiquement et mentalement.

« On doit effacer ça de notre mémoire »

Les Lakers eux sont toujours rouillés, et ça s’est vu en premier quart-temps. Puis en fin de match, des rotations manquées ont permis à Damian Lillard et Carmelo Anthony de tuer le match.

« On a eu des absences », reconnaît LeBron James, auteur d’un gros match (23 points, 17 rebonds, 16 passes) mais effacé sur la fin. « On ne peut pas faire ces erreurs défensives en playoffs, surtout en fin de match. »

Malgré ce sombre tableau, les Lakers ont su réagir en deuxième quart-temps. Puis, en fin de match, ils ont mené de six points à sept minutes du terme. Avec un peu plus d’adresse et de maîtrise, les Californiens pourraient régler pas de problèmes mais la pression est déjà dans leur camp.

« On a des shooteurs », rappelle Kyle Kuzma. « C’est simplement une question de confiance. C’est le premier match des playoffs, il y a du stress, un peu d’impatience et d’anxiété. Si on se calme un peu, qu’on prend notre temps, ça va aller. Car on aura les shoots pendant toute la série. On doit effacer ça de notre mémoire. Il faut savoir oublier les dix shoots manqués précédemment, et continuer de tenter sa chance. »