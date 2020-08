Les Blazers gâchent l’énorme triple-double de LeBron James

Bizarrement absent du terrain pendant l’hymne national, et même pendant l’annonce des cinq, LeBron James est bel et bien présent pour l’entre deux.

Mais ses Lakers commencent mal. Par un 3/16 aux tirs qui résume bien leur faillite offensive face à des Blazers appliqués, toujours menés de main de maître par Damian Lillard, auteur de 15 points en premier quart.

Privés de Zach Collins, touché à la cheville, les Blazers prendront jusqu’à 14 points d’avance avec un gros dunk de Jusuf Nurkic (déjà en double-double à 10 points, 10 rebonds) bien servi par Mario Hezonja. Hassan Whiteside vient contrer James mais les Lakers reviennent grâce à un joli dunk d’Alex Caruso, mais surtout 9 points pour Anthony Davis dont 7/7 aux lancers. Les Lakers sont à 0/8 à 3-points, et logiquement à la traîne (36-25).

« King James » se met en marche en deuxième quart, et ça résulte en un 13-1 cinglant des Lakers qui reviennent à -2. James nous gratifie de son layup après le spin move et sert ses coéquipiers à 3-points, comme Danny Green dans le coin d’une superbe passe transversale, Markieff Morris à 45 degrés et même Dwight Howard pour le gros dunk après la passe de quarterback. Le panier en reste même un peu penché et il faut un bon break pour gérer l’affaire.

Kyle Kuzma relance les hostilités d’une flèche à 3-points, mais Damian Lillard lui répond alors qu’il y a double flop chez les Lakers. Ces derniers prennent cependant l’avantage pour la première fois du match avec la relation James – Davis qui pèse enfin de tout son poids.

Mais il y a encore du déchet avec Davis à 21 points mais à 5/15 aux tirs, alors que James frôle déjà le triple-double à 12 points (à 4/10), 10 passes et 8 rebonds. Portland reste devant grâce aux 23 points de Lillard (57-56).

Les Blazers en confiance

Les Blazers gardent l’avantage au retour des vestiaires avec CJ McCollum qui trouve du rythme mais Anthony Davis reste redoutable, au contre et à la conclusion à toute allure au dunk. Mais on a droit à un troisième quart-temps plutôt tenu, sans adresse à 3-points des deux côtés.

Alors, on la joue intérieur avec Melo qui sert Hassan Whiteside pour un dunk, ou Damian Lillard un peu plus tard.

Portland reste devant avant le dernier quart (78-75). Et la troupe de Terry Stotts parvient à maintenir son léger avantage pendant un temps, mais ça bascule après un panier de Hassan Whiteside plus la faute de LeBron James qui devient un passage en force et balle à LA. Le King redonne l’avantage aux siens et Kyle Kuzma enfonce le clou alors que Gary Trent Jr. heurte (pour la deuxième fois de la soirée) la tranche du panneau.

Les Lakers dominent au rebond offensif et passe un 11-0 pour reprendre les commandes. Damian Lillard se réveille alors avec ses premiers points de la deuxième mi-temps. LeBron James réplique à 3-points mais le vent a tourné. Malgré Jusuf Nurkic, Carmelo Anthony ou encore Hassan Whiteside à cinq fautes, les Blazers tiennent le coup. Mieux, CJ McCollum et Damian Lillard les remettent devant. Pour de bon…

LeBron James s’impose en puissance au rebond offensif mais les Blazers rentrent tous les tirs importants avec Lillard, Anthony et Trent Jr. Nurkic claque un dernier dunk, le bisou en prime, et Portland frappe dès le Game 1 (100-93). À 5/32 à 3-points, les Lakers ont déchiré comme jamais alors que LeBron James termine à 23 points, 17 rebonds et 16 passes pour un triple-double mammouth, son 24e en carrière avec son record à la passe en playoffs.