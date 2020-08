Touché à l’œil gauche, Victor Oladipo a dû passer des examens médicaux

Victor Oladipo n’a pu disputer que neuf minutes du premier acte remporté par Miami hier (4 points, 1 interception). La faute à un contact involontaire avec Jae Crowder qui l’a touché à l’œil gauche, au point de nécessiter une évaluation approfondie dans la clinique de la « bulle » d’Orlando.

Après avoir inscrit ses deux lancers, le joueur a rapidement quitté le parquet et n’est plus revenu du match. D’après Nate McMillan, qui a vite renoncé à remettre Victor Oladipo en jeu, son œil avait même gonflé à la mi-temps.

« Ce n’était pas une option, » a expliqué Nate McMillan après le match. « Sa vision était vraiment floue, il ne voyait vraiment plus de l’œil quand on lui a parlé à la mi-temps et s’apprêtait à se faire examiner ».

Alors que la question de sa disponibilité se pose déjà pour le prochain match, dès demain, TJ Warren a remobilisé ses troupes en les invitant à rebondir avec les forces en présence, comme elles ont su le faire jusqu’à présent.

« C’est au suivant de se lever, » a-t-il lâché. « Quand Vic est tombé, c’était difficile à voir. Je dois aller le voir et m’assurer qu’il va bien. Mais notre effectif a été malmené toute l’année, donc c’est juste la mentalité du « prochain gars » pour nous, et les gars sont habitués à ça, donc on doit juste être prêts à élever notre niveau si Vic n’est pas en mesure de jouer, mais espérons qu’il le soit ».