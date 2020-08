Le trio Dragic-Butler-Adebayo fait tomber les Pacers

C’est devenu un détail dans ces playoffs atypiques, mais Miami a repris l’avantage du terrain cette nuit en s’imposant face à Indiana, 4e de la saison régulière. Le Heat a bénéficié de la rapide sortie de Victor Oladipo et des performances aiguisées de son trio Dragic-Butler-Adebayo, auteur de 69 des 113 points inscrits par Miami, pour remporter ce premier acte.

Comme attendu, l’intensité est au rendez-vous dans ce duel entre Miami et Indiana, Jimmy Butler donne le ton en allant chercher un 2+1 aux forceps et permet à son équipe de mener rapidement 8-2. Victor Oladipo se retrouve deux fois au sol et Jimmy Butler se fait un plaisir de couper une contre-attaque en forçant également la chute de TJ Warren. Mais les Pacers aiment le défi physique et élèvent rapidement leur niveau d’agressivité.

TJ Warren plante son premier panier à 3 points, tandis que Victor Oladipo et Malcolm Brogdon sont récompensés de leurs efforts depuis la ligne des lancer-francs pour égaliser à 18-18. Edmond Sumner fait basculer les Pacers devant mais Victor Oladipo doit quitter les siens, touché à l’œil suite à un contact involontaire avec Jae Crowder.

Indiana s’accroche et prend même un peu d’avance suite à un 6-0 conclu par un 3-points de Justin Holiday (29-22). L’écart grimpe jusqu’à +8 suite à un floater de TJ Warren en transition (33-25).

Jimmy Butler et Bam Adebayo donnent le ton

A 3 points, Tyler Herro, Derrick Jones Jr et Kelly Olynyk rectifient le tir. Tyler Herro s’offre un drive conclu main gauche avant d’envoyer Andre Iguodala dans les airs en contre-attaque pour égaliser à 37-37 et boucler un 7-0. Justin Holiday tente de relancer la machine avec deux missiles à 3 points mais Miami reprend la main, rejoignant la mi-temps d’une courte tête sous l’impulsion du duo Butler-Adebayo qui livre un modèle d’agressivité près du cercle sur les cinq dernières minutes (52-56).

Les Pacers reviennent des vestiaires toujours privés de Victor Oladipo, mais s’accrochent à l’image de TJ Warren, qui place un lay-up tout cuit puis un 3-points venant valider le contre de Myles Turner sur Bam Adebayo juste avant (60-62). Miami enchaîne alors avec un 8-2 marqué par les 3 points de Goran Dragic et Duncan Robinson, puis le dunk de Jimmy Butler en transition après une nouvelle interception, forçant Nate McMillan à prendre un temps mort (62-70).

Goran Dragic en facteur X

Le Heat passe à +10 suite à dunk de Bam Adebayo mais Indiana montre une fois de plus sa force de caractère. TJ Warren plante un 3 points et un floater ligne de fond avant de laisser le soin à Malcolm Brogdon de passer 5 points à son tour. Après un panier héroïque près du cercle, les Pacers ont même l’occasion de passer devant avant la fin du troisième quart-temps, en vain (80-81).

Alors que Doug McDermott ne tarde pas à égaliser d’une flèche à 3 points, c’est ensuite JaKarr Sampson qui donne donc l’avantage aux Pacers. Mais le facteur X de cette fin de match est du côté du Heat et s’appelle Goran Dragic. De retour dans le cinq majeur floridien pour ce premier match de playoffs, le Slovène délivre d’abord une passe décisive pour l’égalisation de Kelly Olynyk (87-87) avant de briller en inscrivant 10 points dont deux missiles à 3 points et un drive qui permettent au Heat de tuer le match avant le début du money-time (93-101).

Le break est fait et Jimmy Butler termine le boulot avec deux paniers à 3 points à son tour, laissant bien des regrets aux Pacers qui n’ont pas su gérer cette fin de match alors qu’ils avaient réussi à poser bien des problèmes à Miami jusque là (113-101).