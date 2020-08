Le rythme attendra pour Montrezl Harrell

La victoire des Clippers contre les Mavericks dans ce Game 1 du premier tour marque également les grandes débuts de Montrezl Harrell dans la « bulle ». L’intérieur avait quitté Disney World le 17 juillet, suite au décès de sa grand-mère, et ainsi loupé les huit matches de fin de saison régulière.

Sa présence alors que les choses sérieuses commencent a donc été soulignée par ses coéquipiers.

« C’était génial de l’avoir ici, avec nous », explique Paul George. « On a ssenti son énergie. Sa présence nous manquait. Je l’ai trouvé bon pour son premier match, comme s’il avait été avec nous pendant son départ. »

L’ailier est clément avec son coéquipier, car avec 6 points et 2 rebonds en 15 minutes, l’intérieur est bien loin de son meilleur niveau. Il n’a aucun rythme, c’est évident, et ses attaques vers le cercle ont manqué de tranchant, d’intensité. Lui qui est si énergique, mobile et puissant habituellement…

Et cela s’est davantage vu puisque le banc des Clippers a déçu. Seuls trois remplaçants ont marqué, Montrezl Harrell donc mais aussi Lou Williams et JaMychal Green, pour un total de 25 points à un vilain 8/24 au shoot. C’est quand les remplaçants étaient sur le parquet que les Mavs ont réussi le plus à bousculer les troupes de Doc Rivers.

Mais il va falloir être patient avec Montrezl Harrell, qui va monter en puissance petit à petit.

« C’est difficile », rappelle Doc Rivers. « On ne s’attend pas à des miracles quand un joueur n’a pas joué pendant un mois et revient en playoffs. Globalement, il a été solide. Il manque de compétition tout simplement. »