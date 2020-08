Les Celtics inquiets pour Gordon Hayward

C’est avec des béquilles que Gordon Hayward a rejoint l’hôtel des Celtics, et ce n’est pas bon signe. L’ailier de Boston s’est tordu la cheville droite lors d’une bataille au rebond avec Joel Embiid, et il va passer une IRM pour connaître la gravité de l’entorse.

« C’est une entorse de la cheville. Je n’en connais pas la gravité, mais clairement, il a très mal, et elle a déjà bien gonflé. C’est mon diagnostic » a expliqué Brad Stevens en conférence de presse.

Auteur de 12 points, 4 rebonds, 3 passes et 4 interceptions en 34 minutes, Gordon Hayward n’a pas été gâté par le sort depuis son arrivée aux Celtics, et le seul petit soulagement, c’est de se dire qu’il ne s’agit pas de sa cheville fracturée en 2017. Mais clairement, ce sera compliqué d’être rétabli pour mercredi, et Brad Stevens va donc revoir ses plans, et plus particulièrement son cinq de départ.

C’est sans doute Marcus Smart qui sera titularisé à l’arrière, mais ça laisse un grand vide sur le banc. Le coach des Celtics a déjà beaucoup demandé à ses principaux joueurs lors de cette première manche, et si on enlève Marcus Smart et ses 32 minutes, les remplaçants de Boston n’ont combiné que 33 minutes de temps de jeu…