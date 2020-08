Les Clippers, nouveaux favoris de bookmakers particulièrement indécis

À l’arrêt de la saison, les Lakers s’étaient imposés comme les favoris des bookmakers pour remporter le titre NBA.

Sauf que la troupe de Los Angeles a inquiété depuis la reprise dans la « bulle », avec 3 victoires pour 5 défaites, même si elle s’est assurée de terminer à la première place de la conférence Ouest. Une position toutefois symbolique, car il n’y aura pas d’avantage du terrain, et que ce sont les Blazers de Damian Lillard qui les défient…

Du coup, à Las Vegas, les bookmakers ont bien du mal à dégager un favori alors que les playoffs débutent ce soir.

« On a augmenté la cote des Lakers à 4.0 (pour gagner le titre), ce qui est la plus haute cote depuis longtemps, et on a fait des Clippers les favoris à 3.75 », explique ainsi Jeff Sherman, vice-président du risque pour le SuperBook.

Ce dernier explique ainsi que les paris se multiplient d’ailleurs sur un « upset » de Portland, qui arrivent lancés pour ce duel face aux Lakers, et qui pourraient profiter des conditions particulières de Disney World. De quoi forcer les bookmakers à baisser en urgence la cote des Blazers, qui est ainsi passée de 5.50 à 4.75.

Et ce sont donc les Clippers qui récupèrent la place de favori. D’une très courte tête, néanmoins.

« Comme ils progressent et qu’ils récupèrent leurs blessés, ils ont – des deux côtés du terrain, en attaque et en défense – l’équipe la plus complète, donc du point de vue du potentiel, on leur a donné la meilleure cote », conclut ainsi Jeff Sherman, même s’il n’y a finalement quasiment pas d’écart avec les Bucks ou les Lakers.