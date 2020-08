Le Jazz perd aussi Ed Davis !

C’est peu de dire que le Jazz aborde la série face aux Nuggets dans les pires conditions. Déjà privé de Bojan Bogdanovic depuis la reprise, Utah a appris en 24 heures que Mike Conley devrait manquer deux à trois matches, suite à la naissance de son fils Elijah, né dans la nuit de dimanche à lundi, mais aussi que Ed Davis serait forfait pour toute la série !

Même si Davis n’a pas apporté grand chose cette saison, son expérience aurait été intéressante face aux Nuggets pour apporter des rebonds et des fautes, et soulager Rudy Gobert sur quelques minutes. L’ancien intérieur des Lakers et des Nets s’est blessé au genou lors du dernier match face aux Spurs, et il souffre d’une entorse du ligament latéral interne. Le staff médical évoque une absence de quelques semaines, et ce n’est donc même pas certain qu’on le revoie en demi-finale de conférence si le Jazz se qualifie.

En son absence, Tony Bradley apparaît comme la seule option en sortie de banc dans le secteur intérieur. C’est bien maigre pour épauler Rudy Gobert face à Nikola Jokic, Paul Millsap et Jerami Grant, voire Bol Bol.