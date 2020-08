Jimmy Butler enterre sa rivalité avec TJ Warren

Place aux choses sérieuses ! C’est grosso modo le message lancé par Jimmy Butler, qui ne veut plus qu’on lui cause de sa rivalité avec T.J. Warren. « Écoutez, j’aime juste jouer au basket. Je vais me rendre sur le terrain et être le meilleur sur le terrain. C’est pour ça que je suis à Miami. Aucune adversaire ne me préoccupe. On peut enterrer ça. C’est mort. C’est quelque chose que je vais zapper. Tout le monde en veut en faire une histoire, mais mon boulot, ce n’est pas contre T.J. Warren mais les Pacers, et mon boulot, c’est d’aider le Heat à éliminer les Pacers. »

Deux formations qui se connaissent très bien puisqu’elles se sont affrontées deux fois la semaine dernière, et sur l’ensemble de la saison, Miami mène 3-1.

« Je ne pense pas que quelqu’un se préoccupe de savoir qu’on en a gagné trois, et qu’ils en ont perdu trois. C’est désormais un autre style de basket. C’est une période différente » rappelle-t-il sur ESPN. « Le sens de l’urgence va être à son maximum. On ne peut pas se focaliser sur ce qu’on a fait auparavant. Tout ce qu’on doit faire désormais, c’est trouver le moyen de nous améliorer en permanence, et de battre cette équipe à quatre reprises. En conséquence, on laisse la saison régulière où elle est car ça ne compte plus en playoffs. »

Eliminé sur un panier au buzzer de Kawhi Leonard il y a 15 mois lors de son passage aux Sixers, Jimmy Butler sera revanchard et on peut compter sur lui pour élever son niveau de jeu. « C’est le moment de jouer son meilleur basket. De tout faire pour être en position de faire gagner l’équipe. Je le sais pour moi, et je sais que mes coéquipiers, les coaches et la franchise savent que j’en suis capable. Donc il s’agit pour moi de le faire pour aider l’équipe à gagner des matches. Ce sera un combat de chiens, mais je pense qu’on a quelques chiens » conclut-il.