Des Grizzlies plus ambitieux que déçus

La belle aventure des Grizzlies s’est terminée samedi soir sur une superbe première édition du « play-in », ce barrage mis en place par la NBA pour départager le 8e et le 9e de la saison régulière.

Après le match, Ja Morant n’est pas revenu sur son sentiment d’injustice, évoqué avant la reprise, mais il s’est projeté vers l’avenir dans ce premier message sur Twitter : « Déçu par l’issue mais excité par ce qui arrive« . Une conclusion qu’il a précisée dans le vestiaire, devant les journalistes.

« J’ai le sentiment de savoir ce qu’il faut faire pour y arriver. Il nous a manqué quelques matches » rappelle le très probable Rookie Of The Year dans le Commercial Appeal. « J’ai beaucoup appris grâce aux nombreux matches disputés cette saison. Les gens ont essayé de me mettre beaucoup de pression comme je suis rookie. Je viens d’avoir 21 ans, et j’apprends toujours. Mais j’ai les bonnes personnes autour de moi, qu’il s’agisse de ma famille, du staff et des coéquipiers pour m’encourager et me donner les bons conseils pour avancer. »

Apprendre et avancer, ce sont les objectifs de Ja Morant et des Grizzlies, et ils sont déjà fiers d’avoir donné tort à la plupart des spécialistes. « Je pense que j’ai progressé au fur et à mesure de la saison. Évidemment, ce n’est pas l’issue qu’on souhaitait mais on peut être fier de ce que nous avons réalisé toute la saison. On nous pronostiquait une 27e choix, et aujourd’hui, on sort sur le match de barrage. »

Un très bon noyau de joueurs sous contrat

Autre rookie satisfait, Taylor Jenkins. Pour sa première expérience comme entraîneur, l’ancien assistant des Bucks a fait un remarquable boulot. Son équipe possède une vraie identité, et il a réussi à maintenir un très bon niveau de jeu malgré les échanges et les blessures. Son groupe lui ressemble, et il est fier de leurs réactions après la défaite.

« C’est pour ça que j’aime ce groupe. Je sais qu’ils vont être focalisés sur une chose cet été : s’améliorer sur le plan collectif. Même si ça fait mal, c’est une saine piqûre de rappel pour nous dire que nous étions proches : que va-t-on faire au quotidien pour se motiver ? »

Taylor Jenkins assure d’ailleurs qu’il va bien dormir car plus que l’élimination, il retient l’enthousiasme de ses joueurs à reprendre très vite le boulot. « Je vais bien dormir et bien le vivre pendant l’été, malgré cette défaite qui fait mal, car je sais qu’on a mis beaucoup de travail là-dedans et on était très proche des playoffs. Les premiers mots des gars dans le vestiaire étaient les suivants : On a beaucoup de travail à faire. »

Du côté de la direction, il y aura aussi du travail, et il s’agira surtout de signer de bons free agents pour entourer un noyau de qualité autour de Ja Morant, Dillon Brooks, Jaren Jackson Jr, mais aussi Jonas Valanciunas, Justise Winslow et Brandon Clarke. La priorité ? Trouver de bons shooteurs, et ça tombe bien, il y en a sur le marché.