Ja Morant : plus vite, plus haut, plus fort

Révélation de l’équipe qui a déjoué tous les pronostics cette saison, Ja Morant a mis tous les atouts de son côté depuis mars dernier pour être prêt le jour J en cas de reprise. La suspension de la NBA l’a d’abord soulagé au niveau de son genou droit alors qu’il avait du subir une arthroscopie il y a un an.

Le meneur a ainsi pu prendre le temps de le reposer et de travailler sur la résistance de cette articulation, et après bientôt quatre mois de « post-rééducation », les résultats semblent plus que satisfaisants.

« Mon genou va beaucoup mieux, sans douleur, a-t-il déclaré lors d’un point presse par visioconférence. J’ai en fait l’impression de quitter le sol plus facilement et de sauter plus haut. J’ai pris ce temps pour me concentrer sur mon corps, m’assurer que tout va bien, donc quand je vais revenir jouer, ça va aller ».

« Je suis plus costaud, je peux mieux encaisser les contacts, utiliser davantage mon corps, passer à travers différents écrans »

Mais le numéro 2 de la Draft 2019 n’a pas seulement »profité » de cette pause inattendue pour soigner son genou. Le joueur s’est infligé de grosses séances de musculation au point d’avoir pris 5 kilos de muscle selon ses dires. Un avantage qu’il va pouvoir utiliser dans la bulle pour aider les Grizzlies dans leur « mission playoffs ».

« Je suis plus costaud, je peux mieux absorber les contacts, utiliser davantage mon corps, passer à travers différents écrans, a-t-il précisé. C’est ce que je cherchais à améliorer en allant à Orlando, pour être capable de faire les choses que je faisais déjà avant mais mieux ».

Le jeu en vaut en tout cas la chandelle. Les Grizzlies ont l’opportunité de sécuriser leur 8e place sur les huit derniers matchs de saison régulière et de créer un premier exploit en se qualifiant pour les playoffs. En première ligne et à 200%, Ja Morant n’aura que cet objectif en ligne de mire.

« On a été motivés par les sceptiques tout au long de la saison. On va juste continuer à jouer notre jeu. Il ne faudra pas se précipiter mais jouer juste ensemble et essayer de s’en tirer avec la victoire. C’est ce qu’on a fait jusqu’à présent. On est à la 8e place en ce moment, donc aller à Orlando, c’est juste davantage de motivation, ça ravive la flamme ».