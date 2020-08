Pendant la suspension de saison, Paul George et Kawhi Leonard ont maintenu le contact

Comme il n’a commencé la saison que mi-novembre, puis a passé le début de l’année civile à l’infirmerie, Paul George n’a que peu évolué avec Kawhi Leonard. Ce dernier étant aussi parfois absent, car ménagé par les Clippers.

Les deux stars n’ont ainsi été alignées ensemble que 37 fois. C’est peu pour créer des automatismes et installer une relation technique, surtout sans « training camp » partagé. Ainsi, pour ne pas devoir tout recommencer à Disney World, Paul George et Kawhi Leonard ont gardé le contact pendant la suspension de saison.

« J’allais le voir et lui faisait pareil », raconte l’ancien du Thunder et des Pacers à ESPN. « On passe également beaucoup de temps ensemble dans la bulle. On apprend à se connaître. Plus on est ensemble, mieux c’est pour notre alchimie. On n’aime pas les mêmes choses sur le parquet, donc on essaie de se comprendre. »

Cette absence de vécu commun ne concerne pas que les deux All-Stars. Entre les blessures en début de saison puis les sorties de la « bulle » depuis un mois, Doc Rivers n’a jamais pu compter sur son groupe en intégralité. Le manque de rythme et de continuité s’est fait sentir, même s’il est moins fatal aux Clippers qui peuvent compenser avec leurs talents individuels.

La coupure n’a donc pas arrangé les choses, mais Paul George a voulu l’utiliser afin de créer des liens.

« On a passé du temps ensemble, et pas seulement nous deux avec Leonard mais tout le groupe, pendant ces longs mois », souligne PG13. « Comme ça, on a gagné beaucoup de temps et ça a accéléré les choses pour ici. »