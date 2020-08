Des Clippers en quête de rythme

Battus la nuit dernière par le Thunder, les Clippers n’abordent pas les playoffs dans les meilleures conditions. La faute à des petites blessures, mais aussi des drames humains puisque Lou Williams et Montrelz Harrell ont été contraints de quitter la « bulle » en raison de décès de proches. Le second n’a d’ailleurs toujours pas disputé la moindre minute à Disney World, même s’il pourrait être rétabli pour le début de la série face aux Mavericks.

« Le boulot d’un coach est toujours d’être préoccupé, et c’en est la continuité » relativise Doc Rivers dans USA Today. « Mais à part ça, je ne m’inquiète pas trop. Il faut faire avec, et on doit avancer. On doit trouver notre rythme pendant les playoffs le plus vite possible. Ce serait ma seule crainte« .

Rivers minimise les problèmes des Clippers mais il a dû bricoler toute la saison, au point d’afficher 33 cinq de départ différents ! Difficile dans ces conditions de trouver du rythme et de la continuité, même si le talent des joueurs permet le plus souvent de compenser.

« Evidemment, ce n’était pas le but d’attaquer les playoffs de cette manière, mais c’est comme ça… » soupire le coach des Clippers. « On doit juste faire de notre mieux. On espère avoir l’effectif complet pour les playoffs. Ce serait bien. On espère pouvoir trouver une sorte de rythme car pour l’instant, on est très irréguliers. » Même son de cloche chez Kawhi Leonard : « On doit clairement trouver un meilleur rythme. Les gars entrent et sortent du groupe… »

Ce rythme et cette régularité devront se matérialiser en défense car les Clippers vont défier la meilleure attaque de la NBA, et depuis qu’ils sont à Disney World, les coéquipiers de Paul George affichent une efficacité défensive de 113.2 points encaissés sur 100 possessions, ce qui les classe en 15e position sur les 22 équipes de la « bulle ». C’est pas fameux quand on vise le titre.