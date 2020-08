Pour Giannis Antetokounmpo, les Bucks peuvent faire « bien mieux »

Même si le calme de Giannis Antetokounmpo est régulièrement mis à rude épreuve, son coup de sang face aux Wizards témoigne d’un certain agacement alors que les Bucks restaient sur quatre revers en cinq matchs, du jamais vu en saison régulière depuis l’arrivée de Mike Budenholzer dans le Wisconsin.

Après avoir dû regarder les siens perdre le dernier match face aux Grizzlies à cause de sa suspension, Giannis Antetokounmpo a fait part de son mécontentement quant au fond de jeu déployé par les Bucks depuis leurs débuts dans la « bulle ». Sur les huit matchs de classement, les Bucks ont tout de même encaissé 118.6 points en moyenne par match, soit 10 de plus qu’en saison régulière !

« Ce n’était pas frustrant parce qu’on perdait. Ça fait partie du jeu, de perdre. Ce qui était frustrant en revanche, c’est que parfois j’ai trouvé que nous n’étions pas nous-mêmes, » a-t-il déclaré après l’entraînement de la veille. « Nous n’avons pas autant fait circuler le ballon que je le voulais ou que Coach Budenholzer le voulait. On ne défendait pas aussi bien. Comme je l’ai dit, il y a eu des moments où on était nous-mêmes, l’équipe n°1 du championnat en défense. Mais il y a aussi eu des moments où on ne l’a pas montré ».

L’heure de se remettre au travail

Même si l’épisode de son coup de tête a également amené son lot de frustration, Giannis Antetokounmpo assure que tout ça est désormais derrière lui.

Il met toutefois en garde ses coéquipiers : Milwaukee ne retrouvera pas son niveau d’un claquement de doigts.

« Maintenant, c’est l’heure des playoffs, » a-t-il ajouté. « Je ne crois pas du tout à cet interrupteur dont tout le monde parle sur lequel on appuierait pour devenir très bons (à l’approche des playoffs). Mais je crois que si tout le monde est sur la même longueur d’onde et si tout le monde est concentré, qu’on se rassemble, qu’on regarde des vidéos et qu’on connaît notre plan de jeu, je crois qu’on peut jouer bien, bien mieux ».

La première rencontre de playoffs entre Milwaukee et Orlando se jouera ce mardi.