Le mix du jour | le meilleur de Devin Booker dans la « bulle »

Le coup de chaud de Damian Lillard (154 points marqués en trois matches) et la huitième place des Blazers vont sans doute priver Devin Booker d’un trophée de MVP de la bulle qu’il aurait pleinement mérité.



Il y a deux semaines, personne ou presque n’aurait parié sur l’arrière des Suns. Mais avec 30.5 points, 6 passes et 4.9 rebonds de moyenne, un panier au buzzer contre les Clippers et surtout huit victoires en huit matches pour Phoenix, Booker a bien évolué à un niveau digne d’un MVP à Disney World.

« Je suis certain qu’il sera dans la conversation », avance sans risque Monty Williams au site officiel de la franchise. « Avec ce qu’on a réalisé et son niveau de jeu, il est au sommet de la liste. C’est bien pour lui et pour la franchise. »

Enfin leader et mature ?

Booker va bientôt avoir 24 ans (le 30 octobre) et après déjà cinq saisons, cet énorme talent offensif a enfin montré de la maturité et de l’efficacité. En plus de marquer beaucoup, ce qu’il a toujours fait, il a ajouté de la réussite (50 % au shoot) et de la maîtrise avec seulement 2.5 ballons perdus par match.

Il n’a cessé de le répéter, ces quinze jours à Orlando sont une excellente base de travail pour lui et la franchise. Les Suns doivent enfin décoller des bas-fonds de l’Ouest et lui se défaire de l’étiquette de scoreur unidimensionnel, seulement capable d’enfiler les paniers dans des défaites, s’il veut véritablement devenir une star de la ligue.

« Il a été le premier à m’écrire », se souvient le coach, quand les Suns ont appris qu’ils étaient invités dans la « bulle ». « Il était impatient et il a bossé. C’est ce qu’il m’a le plus impressionné outre ses prestations bien sûr. Il s’était préparé et il a progressé. »

« Des gros efforts réalisés en dernier trimestre, à confirmer l’année prochaine », pourrait-on donc écrire sur le bulletin 2019-2020 de Devin Booker.