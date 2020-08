Pour Devin Booker, les Suns posent les fondations de la prochaine saison

Treizièmes à l’Ouest avec six victoires de retard sur les Grizzlies, huitièmes, les Suns avaient une chance infime de se qualifier pour les playoffs en arrivant à Orlando. Sept matchs et autant de victoires plus tard, celle-ci est un peu plus grande mais il faudra gagner le dernier match contre Dallas jeudi et espérer des défaites de Portland et Memphis contre Brooklyn et Milwaukee pour disputer le « play in ».

Monty Williams ne se fait pas de trop grandes illusions : l’entraîneur a les scénarios et les probabilités en tête, et ils ne jouent pas en faveur des Suns. Mais il est heureux d’entrevoir les playoffs : « Personne n’aurait imaginé que les Suns seraient dans cette position » souligne-t-il. « Nos gars se sont battus, ont fait les actions qu’il fallait pour se donner une chance. » Ce qui apporte beaucoup de fierté et de baume au coeur à un Devin Booker qui a connu énormément de galères, et peu de victoires, en cinq ans à Phoenix.

« C’est la vie. On contrôle ce qu’on peut contrôler : les huit matchs qu’on avait à jouer. Je suis fier de mes gars, on est arrivé avec le bon état d’esprit, et ça aurait pu être différent. Il y aurait pu avoir de la frustration en passant de quatre mois sans jouer à de vrais matchs, en quittant sa famille. Mais on était motivé, on a fait les sacrifices qu’on avait à faire, on a travaillé et on a grandi. On a fait d’énormes progrès sur lesquels on pourra, je pense, construire pour les années qui viennent. »

Entendre leur franchise player parler du futur avec enthousiasme est déjà une victoire pour Phoenix. Quoiqu’il arrive, cette « bulle » restera pleine d’espoir, mais pour n’avoir aucun regret, il faut gagner jeudi. Et Devin Booker, en lice pour être le MVP de la reprise avec 31 points, 6.1 passes et 6 rebonds de moyenne, à 50% aux tirs et 35% de loin, compte bien forcer le destin jusqu’au bout.

« Ce sont des matchs que j’ai attendus. Le format est différent de ce qu’on connaît, mais on contrôle l’énergie, on sent la hype et j’ai hâte d’être au prochain match. On le prend comme tous les autres. On n’est pas arrivé en disant qu’on devait gagner huit matchs de suite, on voulait gagner un match, huit fois. On continue comme ça et je suis excité à l’approche de cette rencontre. »