La NBA va élire un MVP de la reprise de la saison

La saison a repris depuis bientôt deux semaines, et la NBA n’a pas désigné de Player Of The Week. Mais la ligue n’oublie pas de récompenser les meilleurs joueurs puisque samedi, avant la première manche du « play-in », on découvrira les compositions des deux All-Seeding Games Teams et du Player of the Seeding Games.

En d’autres termes, les journalistes vont élire le MVP des huit dernières matches de la saison régulière, ainsi que les deux meilleurs cinq. Devin Booker, T.J. Warren, Luka Doncic et Damian Lillard devraient être les candidats pour le trophée du meilleur joueur.