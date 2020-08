Orlando – New Orleans : le Magic finit la saison régulière sur une note positive

Dans un match sans aucun enjeu, entre une équipe de La Nouvelle-Orléans déjà en vacances qui avait mis ses joueurs majeurs au repos (Zion Williamson, Jrue Holiday, Brandon Ingram, Lonzo Ball, Derrick Favors, E’Twaun Moore et JJ Redick) et une équipe d’Orlando qui devait également faire sans Evan Fournier, Aaron Gordon, Terrence Ross, Michael Carter-Williams et bien sûr Jonathan Isaac, c’est le Magic qui s’est imposé (133-127) pour finir sa saison régulière sur une bonne note.

Portés par Nikola Vucevic (23 points en 26 minutes), et DJ Augustin en sortie de banc (22 points et 6 passes en 22 minutes), les Floridiens ont compté jusqu’à 22 points dans le troisième quart-temps, avant de baisser le pied.

L’occasion idéale pour les remplaçants habituels d’Alvin Gentry de se mettre en évidence, à l’image des 31 points et 5 passes décisives de Frank Jackson, des 29 points et 7 passes de Nickeil Alexander-Walker ou encore des 23 points, 14 rebonds et 6 passes décisives de Josh Hart, pour mettre la pression à Orlando jusqu’au bout.

Finalement, les hommes de Steve Clifford ont réussi à l’emporter, pour mettre fin à une série de cinq défaites consécutives dans la « bulle ».

Le coach appréciait d’ailleurs l’énergie affichée par son équipe, alors que le premier tour face aux Bucks débutera à partir de mardi. Et qu’il faudra y afficher un tout autre visage, en espérant récupérer quelques blessés…