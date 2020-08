Les Kings laminent les Lakers

Il y a eu quelques matches affreux dans la « bulle » et celui-ci ne sera pas loin du podium… Privés de nombreux joueurs, dont Anthony Davis et Kyle Kuzma, les Lakers profitent tout de même de la présence de LeBron James pour prendre le meilleur départ avec Markieff Morris qui dégaine à 3-points, et LeBron qui distille de bonnes passes.

Mais c’est vraiment vilain avec un faux rythme, des tirs faciles ratés, et Bogdan Bogdanovic en profite pour rapprocher sa formation (19-18). Le Serbe semble être le seul concerné par le match… et quand il sort, le banc des Lakers fait la différence pour prendre 10 points d’avance (35-25). LeBron James revient en jeu pour le début du 2e quart-temps, mais Sacramento a trouvé la bonne formule avec le duo Bjelica-Hield. Les Kings passent même devant (48-47) et c’est LeBron James qui leur répond à 3-points. Le quadruple MVP est bien seul, et même s’il a du déchet, il prend des initiatives. Comme la défense est restée à l’hôtel, les Kings en profitent, et ils rejoignent les vestiaires avec 10 points d’avance (66-56).

Au retour des vestiaires, Green et LeBron viennent s’asseoir aux côtés de Davis, et la suite est une longue purge. Les Kings, si décevants dans la « bulle », prennent le large avec un super Bjelica à la passe, et l’épatant DaQuan Jeffries à la finition. L’écart atteint les 20 points (89-69) et la seule éclaircie côté Lakers est cette passe géniale de McGee pour Talen Horton-Tucker.

Le dernier quart-temps est un modèle de « garbage time », et ça a le mérite de faire rire LeBron et Davis qui se moquent de Quinn Cook après un lay up casse-croûte. A l’arrivée, les Kings s’imposent 136-122 face à des Lakers qui défieront le vainqueur du « play in ».