Adrian Griffin, coach d’un soir

Les Raptors déjà assurés d’affronter les Nets en playoffs, les derniers matches permettent simplement à l’équipe de se roder et de reposer des cadres. Coaches inclus puisque Nick Nurse a volontairement laissé sa place contre Philadelphie.



C’est donc son assistant, Adrian Griffin, qui a pris l’équipe en main.

« Pour une soirée, je me suis senti comme Cendrillon », raconte Griffin à ESPN. « J’avais les pantoufles de verre. C’était génial. Demain, on revient à la réalité, mais ça reste une superbe sensation. »

Surtout pour un assistant coach chevronné comme Griffin, qui est sur les bancs depuis la fin de sa carrière de joueur en 2008. Avant Toronto, il était passé par Milwaukee, Chicago, Orlando et Oklahoma City.

La soirée a été très positive pour lui. Non seulement, il a eu les clés du camion mais les Raptors ont gagné contre les Sixers. Seul bémol, mais qui est connu par tous, cette victoire sera mise au crédit de l’excellent bilan de Nurse. Mais l’important est ailleurs.

« Ça a une grande signification », assure Kyle Lowry, en évoquant cette chance pour Griffin de coacher. « Cela montre l’humilité de notre entraîneur. Il a donné sa chance à un coach pendant toute une rencontre, dans un match diffusé dans tout le pays. J’espère qu’un jour Griffin aura un poste. Il nous manquera, mais j’aimerais qu’il ait cette opportunité. »

Philadelphie a globalement dominé la partie, mais dans le dernier quart-temps, la bataille des remplaçants a tourné en faveur des champions en titre. Griffin a donc tenu à souligner l’attitude de ses joueurs.

« Je peux aller à la guerre avec ces gars. On a gagné le titre ensemble, on a connu des hauts et des bas. On est une famille, ils sont des frères. Je tire mon chapeau aux joueurs, ce fut un effort collectif. »