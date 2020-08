Raptors – Sixers : une fin de match bouillante

Surprise à l’entre-deux avec la présence de Joel Embiid, déjà remis de son entorse à la cheville. Les Sixers attaquent le match pied au plancher, et ils prennent rapidement 11 points d’avance (19-8). Les deux formations jouent à fond, et Joel Embiid se frotte à Marc Gasol sous les panneaux. Même si le match compte pour du beurre, il y a de l’intensité et après 12 minutes, Philly est devant (32-25).

Touché au poignet, Joel Embiid quitte ses coéquipiers au milieu du deuxième quart-temps, et on ne le reverra plus. Au moment de sa sortie, Philly avait 10 points d’avance (41-31) et c’est Al Horford qui se charge de maintenir l’écart. Il faut finalement un coup de chaud de Kyle Lowry, dont un lay up au buzzer, pour que les Raptors retrouvent leurs 7 points de retard à la pause (62-55).

Le bout du banc de Toronto fait la différence

Ensuite, on fonce dans le money time. Après un troisième quart-temps qui a vu les Raptors passer brièvement devant, le match se transforme en un incessant chassé-croisé jusqu’à ce que les shooteurs de Philly se réveillent.

Tour à tour, Korkmaz, Scott et enfin Neto font mouche, et à quatre minutes de la fin, les Sixers mènent 113-104. Adrian Griffin, qui remplace Nick Nurse, laisse ses joueurs du bout du banc sur le parquet, et ça marche ! Dewan Hernandez et Matt Thomas combinent bien pour revenir à -1 (118-117), et c’est l’improbable Paul Watson qui donne l’avantage à Toronto sur un drive digne de Pascal Siakam (119-118). Il reste 49 secondes à jouer.

Raul Neto s’en va marquer main gauche avec la faute dans le trafic. Il met son lancer pour redonner deux points d’avance aux Sixers (121-119). Stanley Johnson pénètre tranquillement dans la défense des Sixers pour inscrire le lay up le plus simple de la soirée, puis il est à la réception d’une bâche énorme de Norvel Pelle sur Watson. Son petit shoot à trois mètres fait mouche, et Toronto repasse devant (123-121). Il reste 7 secondes à jouer.

Les Sixers loupent complètement leur remise en jeu, et c’est Watson qui s’en va inscrire les deux lancers qui scellent la victoire de Toronto. Pour Philly, ce revers met fin à leurs espoirs de grimper au classement, et avec la 6e place, Joel Embiid et ses coéquipiers affronteront les Celtics au premier tour.