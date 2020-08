Privés de TJ Warren, les Pacers résistent à un James Harden déchaîné (45 points)

Les Pacers n’en finissent plus de surprendre. Privés de leur ailier fétiche TJ Warren, laissé au repos et menés de 15 points dès le premier quart-temps, les hommes de Nate McMillan ont une nouvelle fois fait preuve d’une grande dextérité pour venir à bout des Rockets et signer leur cinquième succès dans la « bulle ».

Les Texans, qui évoluaient sans Russell Westbrook puis PJ Tucker touché à la main en fin de partie, ont en revanche pu compter sur James Harden des grands soirs avec notamment 17 rebonds (record en carrière égalé) pour aller avec ses 45 points, à 13/21 au tir.

Les Pacers, lentement mais sûrement

Malgré l’absence de Russell Westbrook, les Rockets semblent boostés par les retours de James Harden et Eric Gordon dans le cinq majeur de Mike D’Antoni. Houston prend la main en début de partie en faisant tomber la pluie de loin (5/8 à 3 points pour débuter). James Harden, Robert Covington et Austin Rivers passent ainsi un 12-0 qui relègue déjà les Pacers à -15 (20-5).

Le trio Holiday-Oladipo-Sumner ne tarde pas à répliquer derrière l’arc, et après un bon passage de TJ McConnell, revoilà à nouveau Indiana dans les clous (28-26). Edmond Sumner et Justin Holiday trouvent à nouveau la cible de loin et les Pacers repassent devant suite à un 10-0 (33-36).

Les deux formations se tiennent ensuite jusqu’à la pause. Myles Turner, Victor Oladipo et Edmond Sumner font la loi à l’intérieur, mais les Rockets résistent, s’en remettant à James Harden, pour scorer de loin ou finir près du cercle, mais aussi à Jeff Green, auteur de six points avant la pause (50-51).

Indiana trouve la bonne alternance

Aucune formation ne parvient à prendre le dessus au retour des vestiaires. Les Pacers poussent, insistant à l’intérieur avec Myles Turner, mais James Harden est toujours là pour ramener les siens, grâce à deux tirs de loin (64-64). Houston prend à son tour une petite avance suite à un 3-points signé Robert Covington, mais Indiana revient à son tour et termine le troisième quart-temps avec trois petits points d’avance avec l’appui du duo McDermott-Sumner (76-79).

Alors que les deux formations restent au coude à coude suite à un 3-points de Ben McLemore (83-84), Indiana éclaire le début du quatrième quart-temps en continuant d’insister à l’intérieur sur attaque placée avec Myles Turner et sur du 3 points en transition à l’image de Doug McDermott depuis le corner qui place Indiana dans les meilleures conditions à l’entrée du money-time (87-96).

James Harden impuissant

Victor Oladipo pense porter le coup de grâce d’un step-back en tête de raquette laissant ensuite le tandem McConnell-McDermott pousser l’écart à +14 suite à deux paniers à l’intérieur (90-104). Mais James Harden jette ses dernières forces dans la bataille avec deux missiles à 3 points qui lancent Houston sur un 12-2 pour revenir à 102-106 à deux minutes de la fin.

James Harden manque deux occasions de réduire l’écart avant de finalement scorer sur un drive miraculeux. Sur la ligne des lancer-francs à six secondes de la fin, Justin Holiday ne tremble pas, validant une nouvelle victoire de référence pour les Pacers malgré une belle frayeur sur la fin (104-108).