[Programme de la soirée] Un Nuggets – Clippers décisif pour la 2e place

Ce qui nous intéresse ce soir, c’est la bagarre pour les places 2 à 4 à l’Ouest et 4 à 6 à l’Est, et ce sont les Rockets qui sont d’abord sur le pont face aux Pacers (22h00, BeIN Sports 1). OKC – Miami est aussi intéressant pour ses deux bagarres.

A 3h00, sur BeIN Sports 1, le choc entre les Nuggets et les Clippers. Si Los Angeles l’emporte, la 2e place sera validée, et les coéquipiers de Kawhi Leonard affronteront Dallas au premier tour. Si Denver s’impose, le suspense restera intact et il faudra attendre la dernière journée.