Pour le patron des Kings, la procédure de vote est d’un autre temps

Comme d’autres franchises, la salle des Kings sera transformée en centre de votes pour les élections américaines, et à la tête de la franchise, Vivek Ranadive veut secouer l’administration américaine. « Faisons en sorte que voter soit aussi simple que de commander un Uber » lance-t-il sur ESPN. « On est dans l’ère numérique, et j’appelle ça la civilisation 3.0. On sait que la 1.0 était l’ère agricole. C’était le début de la civilisation, les gens étaient fermiers et la terre était un matériel brut. Puis la révolution industrielle était la 2.0. Il s’agissait des usines, et tout était une question de rentabilité, et l’énergie et l’acier étaient des matériaux bruits. Aujourd’hui, on est complètement entré dans l’ère numérique, où le plus grand vendeur de livres du monde n’a pas de boutiques, et la plus grande compagnie de taxis au monde n’a pas de voitures, etc. Mais en matière de votes, on est resté à l’ère agricole, et il est temps d’accélérer les choses.«

Ce ne sera pas pour tout de suite, et pour l’instant, les Kings ont annoncé le nouveau lancement de la campagne « Rally The Vote« , qui réunit 20 franchises du sport américain, pour encourager les fans à s’inscrire sur les listes électorales et participer aux élections.

Dans ce groupe, on trouve donc les Kings, mais aussi les Bulls, les Nuggets ou encore les Pacers, les Bucks, les Blazers, les Wolves et les Wizards. « On a lancé ça il y a quelques années et quand j’ai racheté les Kings, je m’étais donné une mission pour la franchise. Il s’agissait de créer une franchise qui gagne qui améliore la vie de ceux qu’elle touche et d’améliorer notre monde. Peu importe vos idées politiques, vos origines ethniques, votre religion et votre orientation sexuelle, voter est important. »

Alors que 90 millions d’Américains, éligibles, ne sont pas inscrits sur les listes électorales, Ranadive espère toucher des « dizaines de millions de personnes » pour leur faire comprendre que c’est facile de s’inscrire et de voter.