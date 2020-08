Steve Kerr : « Aujourd’hui, personne ne pourrait défendre sur Michael Jordan »

C’est un débat sans fin et pourtant, année après année, on ne cesse de comparer les joueurs actuels avec leurs prédécesseurs, mais aussi les meilleures franchises actuelles avec des équipes de légende. La sortie de « The Last Dance » en a remis une couche, et on a assisté à de nombreuses discussions sur le niveau des Bulls du dernier « threepeat », notamment par rapport aux Warriors de Stephen Curry et Kevin Durant.

Qui mieux que Steve Kerr pour en parler puisqu’il a participé aux deux meilleurs bilans de l’histoire (73v-9d en 2016 et 70v-12d en 1996) ? « Quand je repense à cette équipe des Bulls, je me dis qu’elle était en fait bâtie pour jouer aujourd’hui. A l’exception du volume de tirs à 3-points, même si je pense que cette équipe en était capable » explique-t-il à Bill Simmons.

Spécialiste du shoot à 3-points lors de ce second triplé, Kerr estime que les Bulls 96-98 possédaient une polyvalence exemplaire. « En revanche, quand on parle de la polyvalence nécessaire en défense aujourd’hui… Si vous envoyez sur le terrain, Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen, Toni Kukoc et Dennis Rodman, c’est la défense de 2020. Ces cinq gars peuvent défendre sur n’importe qui. »

Sans oublier l’attaque, et les règles d’aujourd’hui seraient très avantageuses pour Michael Jordan. « Offensivement, aujourd’hui, personne ne pourrait défendre sur Michael Jordan. On ne peut que l’imaginer, mais avec le jeu écarté et les règles… »

Voilà pourquoi, c’est inutile de comparer des équipes à des époques différentes puisque les règles ne sont plus les mêmes. Et il évoque aussi les Celtics et les Lakers des années 80. « C’est difficile de comparer. Prenez les Warriors 2017 contre les Lakers 1986. Est-ce qu’on pourrait vraiment défendre sur Kareem dans la raquette ? »

Il faudra jouer à NBA 2K20 pour essayer.