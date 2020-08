Mike D’Antoni n’a pas à se plaindre de la défense des Rockets

Même s’ils ont encaissé 149 points lors du premier match de reprise, en prolongation face aux Mavericks, la défense des Rockets est plutôt performante dans la « bulle ». C’est elle qui a permis de battre les Bucks par exemple.



Les chiffres le prouvent : avec une efficacité de 107.6 points encaissés sur 100 possessions, Houston affiche la quatrième meilleure défense de la ligue sur les cinq derniers matches. Les Texans sont même les meilleurs voleurs de ballons de la ligue à Disney World (10.8 interceptions de moyenne).

Avec quatre victoires en cinq matches et une défense solide, Mike D’Antoni a le sourire. « J’espère qu’en playoffs, on va encore progresser à force de jouer la même équipe », annonce-t-il au Houston Chronicle. « Je suis heureux, jamais satisfait, mais vraiment heureux. On insiste beaucoup sur la communication sur les changements, à l’entraînement et pendant les rencontres. On a quelques absences ici et là, mais c’est bien. En playoffs, il faudra que ce soit excellent. »

Avec une formation de taille réduite, les Rockets ne peuvent pas compter un gardien de but pour protéger leur cercle ou sur une paire d’intérieurs pour nettoyer le rebond. L’effort est obligatoirement collectif.

« On joue petit, donc on doit être constamment concentré. Il n’y a pas de place pour des erreurs », remarque Robert Covington, dont l’activité et les mains actives lui permettent de dévier et voler des ballons. « On ne peut pas avoir trop d’absences. On est certes une des meilleures attaques de la ligue mais notre défense doit également être à ce niveau. Le coach a souligné que la défense est montée d’un cran depuis qu’on est à Orlando, on doit continuer comme ça. »

Actuellement quatrième à l’Ouest, Houston a encore trois matches à jouer avant les playoffs : ce mardi soir contre San Antonio, mercredi face à Indiana et enfin vendredi contre Philadelphie.