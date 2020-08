Milwaukee – Toronto : le banc des Raptors au rendez-vous

Sur le papier, la rencontre Milwaukee et Toronto aurait pu être alléchante entre les deux premiers de la conférence Est. Mais les deux équipes ayant déjà validé leurs places, elles en ont profité pour soigner les bobos de leurs joueurs majeurs, une intervention dentaire pour Giannis Antetokounmpo et des blessures mineures pour Kyle Lowry, Fred VanVleet et Serge Ibaka, tous forfaits.

L’opposition a tout de même permis à certains joueurs habituellement moins utilisés de se montrer, comme Matt Thomas qui a mis les Raptors sur les bons rails, en compagnie de Chris Boucher et Norman Powell, en inscrivant 12 points dont deux missiles à 3-points pour terminer le premier acte (31-36).

Matt Thomas, la surprise du chef

Avec un Khris Middleton un peu trop discret, les Bucks s’en sont remis aux coups d’éclat de Kyle Korver pour faire illusion. Mais la maîtrise était canadienne, les Raptors bouclant la première mi-temps sur deux nouveaux paniers à 3-points, cette fois signés du duo Powell-Siakam (53-67).

Ce sont ensuite Chris Boucher et Matt Thomas qui ont à nouveau porté les hommes de Nick Nurse en fin de troisième quart-temps afin d’assurer l’écart (75-88). Celui-ci a soudainement gonflé jusqu’à +22 suite à deux dunks autoritaires de Chris Boucher (avec la faute) et OG Anoby (77-99).

Il a alors fallu un nouveau coup de chaud de Kyle Korver, pourtant touché à la pommette, pour permettre aux Bucks de se relancer avec un 10-0 (93-103). Milwaukee a presque réussi à relancer la fin de match en revenant à deux possessions avant de trouver une dernière fois Rondae Hollis-Jefferson et Chris Boucher sur leur chemin, le tandem validant la victoire des Raptors 114-106. Rendez-vous en finale de conférence dans quelques semaines ?