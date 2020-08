Les remplaçants des Mavs braquent les remplaçants du Jazz

Tout le monde a les yeux rivés sur les monstres Rudy Gobert et Boban Marjanovic en début de match, qui chacun leur tour sont utilisés pour fixer en attaque. Avec un avantage pour le second nommé, Gobzilla se cassant les dents, une fois n’est pas coutume, sur plus balèze que lui. Et quand le Français marque, le Serbe profite de son absence de l’autre côté pour marquer au-dessus des « petits ».

Le Jazz prend malgré tout les devants avec une superbe adresse de loin et 9 réussites dans le premier quart, nouveau record de franchise (38-30) ! Pas habitués à jouer autant, Georges Niang et Emmanuel Mudiay s’éclatent et Tim Hardaway Jr. doit s’employer pour relancer Dallas en attendant le retour du duo Barea-Marjanovic. Mais Jordan Clarkson est lui aussi revenu sur le parquet et alors que les Mavs reviennent à -3 à 5 minutes de la pause, ils vont encaisser un 29-6, avec un 10-0 dans la dernière minute et un 3+1 in extremis pour Clarkson, déjà 18 points (70-54).

Utah vit à 3-points, meurt à 3-points

Les Texans doivent rebondir dès le retour des vestiaires. Problème : leur deuxième cinq est dépassé par le troisième cinq du Jazz. Le seul intérêt devient, après les nouvelles réussites de loin de Niang et Mudiay, de savoir si Utah va battre son record de 3-points (22) établi ce week-end contre Denver. Dallas connaît son sursaut d’orgueil sous les ordres de J.J. Barea, avec un 11-2 pour revenir à -10, mais celui-ci est contrôlé par les snipers adverses, qui atteignent les 20 banderilles (100-88).

Le Jazz a encore un peu de marge. Mais presque plus après 3 minutes et un 9-0 ! Les 3-points ne rentrent plus pour le cinq improbable composé de Emmanuel Mudiay, Justin Wright-Foreman, Jarrell Brantley, Miye Oni et Ed Davis. Celui d’en face a tout de même plus d’allure : Trey Burke, Tim Hardaway Jr, Delon Wright, Michael Kidd-Gilchrist et Maxi Kleber.

Utah reste miraculeusement au contact jusqu’à 3 minutes de la fin, avant de craquer : Maxi Kleber contre Rayjon Tucker et Tim Hardaway Jr. va marquer de loin, et récidive sur l’action d’après, avant d’être imité sur la suivante par Seth Curry. Utah tombe finalement avec… 21 tirs primés au compteur.