Toujours invaincu, Phoenix lamine l’équipe B du Thunder

L’armée d’absents côté Oklahoma City (Shai Gilgeous-Alexander, Steven Adams, Danilo Gallinari, Nerlens Noel, Dennis Schroder) laissait penser que les Suns allaient prendre les commandes rapidement. Sauf que Phoenix est également privé temporairement d’un joueur important : Deandre Ayton.



Le pivot a manqué son test du Covid-19 dimanche et tant qu’il n’avait pas le résultat de son test de ce lundi, il ne pouvait pas jouer. Finalement, il a reçu le feu vert au coup d’envoi, et il n’est pas titulaire au moment de l’entre-deux.

Malgré les absents, Oklahoma City résiste une mi-temps

Le début de match est dominé par les deux stars sur le parquet, Chris Paul et Devin Booker. Le premier organise ses troupes et inscrit deux gros shoots quand le second assure la marque des siens. Mais comme ce dernier porte beaucoup la balle et que la défense le cible, il perd des munitions. Malgré ça, le début de rencontre est très agréable, avec du rythme et de l’adresse.

C’est le Thunder qui domine, avec notamment l’activité et l’impact physique de Darius Bazley (12 points en premier quart-temps). Sauf qu’au fil des minutes, les ballons perdus s’accumulent (14 en premier quart-temps !), les fautes aussi et la partie devient moins fluide et plus hachée. Chris Paul sur le banc, la concentration d’Oklahoma City redescend et les joueurs du Thunder perdent même deux ballons bêtement sur des remises en jeu.

Un temps-mort et tout revient en ordre. OKC termine le premier acte avec une avance confortable (23-37). En second quart-temps, Ayton entre enfin et les Suns montrent alors un meilleur visage. Surtout après les deux tirs à 3-pts de Cam Johnson. Chris Paul continue de vouloir mettre du rythme, et le Thunder trouve la cible pour se donner de l’air. Mais petit à petit, Phoenix grignote son retard et passe même devant juste avant la pause (65-64).

Booker de très loin, le Thunder trop maladroit

La pause ne stoppe pas la lancée des Suns. Leur intensité défensive monte d’un cran et étouffe le Thunder. Les Suns passent un 13-2 et prennent de l’avance. Une fois le coup de chaud de Phoenix passé, les deux équipes échangent les paniers. Devin Booker en réussit un du logo du milieu de terrain ! Un tir qui fait mal et qui tranche avec la maladresse près du cercle des joueurs du Thunder, qui manquent beaucoup de layups et n’inscrivent que quatre paniers en troisième quart-temps. Booker et compagnie ont dès lors clairement mis la main sur le match (98-81).

Le Thunder laisse Chris Paul au frigo. Une bonne décision puisque les Suns ne desserrent pas l’étau, au contraire, et les espaces en défense sont un régal pour Dario Saric. Puis Mikal Bridges et Cam Johnson, à 3-pts, continuent d’enfoncer le clou. En remportant largement la seconde mi-temps sur le score de 63-37, les Suns s’imposent finalement 128-101 avec notamment 35 points de Devin Booker.

C’est la sixième victoire de suite des Suns, toujours invaincus à Disney World, qui restent dans la course pour le barrage (ils ne sont qu’à une victoire des Grizzlies) et une place en playoffs. Il reste deux matches aux hommes de Monty Williams contre Philadelphie (Joel Embiid et Josh Richardson ne joueront pas) et Dallas pour réussir l’incroyable. Mais ils n’ont pas leur destin entre les mains…

