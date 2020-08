Les Nets s’offrent les Clippers et un duel contre les Raptors en playoffs

Paul George au repos, les Clippers prennent le bouillon en début de match, face à un duo Caris LeVert – Joe Harris déchaîné. C’est simple, Brooklyn ne rate rien et Los Angeles fait le dos rond en laissant Kawhi Leonard tenter de limiter la casse. Les hommes de Jacque Vaughn finissent ainsi le premier quart-temps à 85.7% de réussite au tir (18/21) et un écart de +21 (45-24) pour valider une très belle circulation du ballon…

Forcément, l’adresse finit par baisser ensuite, alors que Kawhi Leonard a décidé de prendre le match à son compte.

Le MVP des dernières Finals ramène, presque tout seul, son équipe sous les dix points (74-63) à la mi-temps, avant d’enchaîner les 3-points en première intention de retour des vestiaires, pour carrément égaliser !

Brooklyn aurait pu lâcher mais Caris LeVert réagit, trouvant des opportunités pour lui-même ou pour Jarrett Allen. Et c’est finalement Tyler Johnson qui va repousser les Clippers en enchaînant les 3-points en quatrième quart-temps. Cette fois, Kawhi Leonard et ses coéquipiers ne pourront plus revenir pour tenter le hold-up.

Nouvelle victoire de prestige pour les Nets, donc, qui s’assurent également la 7e place à l’Est suite à la défaite d’Orlando. Ils défieront donc les Raptors au premier tour des playoffs, et éviteront les Bucks.