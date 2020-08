Les Celtics s’arrachent pour repousser l’équipe B du Magic

Avec un Gordon Hayward de gala, les Celtics s’imposent 122-119 après prolongation face au Magic. Sur le papier, l’affiche semblait déséquilibrée puisque Orlando se présentait sans Evan Fournier, ni Aaron Gordon, et bien sûr Jonathan Isaac, mais les joueurs de Steve Clifford ont été tout proches de l’exploit.

Pour preuve, ils menaient de 5 points à 48 secondes de la fin du 4e quart-temps. Nikola Vucevic est impérial, bien épaulé par Terrence Ross et Markelle Fultz, et l’exploit est tout proche. Sauf que Jayson Tatum plante un 3-points sur un long rebond offensif, puis Daniel Theis bâche D.J. Augustin. Jayson Tatum, encore lui, prend le rebond, et il a le ballon de la victoire ou de l’égalisation. Il choisit le shoot à 2-points après un joli move à 45°.

Mais il reste quatre secondes pour Orlando pour s’imposer. Sur la remise en jeu, la balle revient à Terrence Ross qui prend un tir à 3-points. Et qui le bâche ? Jayson Tatum qui envoie les deux équipes en prolongation.

À l’entame de la prolongation, Markelle Fultz donne l’avantage au Magic, mais Gordon Hayward répond par trois lancers. Puis Jayson Tatum inscrit cinq points de suite, dont un shoot à cinq mètres sur le nez de Markelle Fultz pour donner trois points d’avance (120-117). Derrière, comme en 4e quart-temps, Daniel Theis bâche Terrence Ross, et il s’en va donner cinq points d’avance sur un service de Marcus Smart (122-117).

Le Magic aura tout de même l’occasion d’égaliser mais la dernière possession est mal maîtrisée et le shoot casse-croûte de Nikola Vucevic rebondit sur le cercle. C’est la troisième victoire d’affilée des Celtics, tandis que le Magic reste scotché à la 8e place, avec la perspective d’affronter Milwaukee au premier tour.

Pour Boston, assuré de finir troisième à l’Est, c’est pour l’instant Philly qui se profile à l’horizon.