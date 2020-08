Donovan Mitchell et Rudy Gobert assument leurs erreurs

Dans une rencontre folle et accrochée face aux Nuggets, Donovan Mitchell a multiplié les paniers décisifs dans le « money time ». Il a déjà inscrit deux paniers dans les dernières secondes du temps réglementaire, dont un énorme 3-pts sur une remise en jeu, pour arracher la prolongation.



Puis, toujours chaud, il a récidivé avec un panier primé sur la tête de Monte Morris et un shoot à mi-distance à 3.4 secondes du terme, pour donner deux points d’avance à Utah. Mais ce dernier tir lui reste en travers de la gorge.

« Celui-là, il m’énerve », reconnaît-il au Deseret News. « Je le sais pourtant : si j’attaque autour de quatre ou trois secondes à jouer, ils n’ont pas l’opportunité de répondre. C’est une erreur mentale de ma part. Donc c’est pour moi. »

Le temps restant, ces 3.4 secondes, suffira aux Nuggets et à Nikola Jokic pour égaliser et aller en seconde prolongation avant de s’imposer 134-132. Que retenir donc de ce revers ? La capacité à résister dans les moments chauds et les shoots décisifs marqués ou les 18 points d’avance de la première mi-temps gâchés ?

« On est en phase d’apprentissage », poursuit Mitchell. « Je suis heureux qu’on apprenne maintenant et pas lors du quatrième ou cinquième match des playoffs. Bravo aux Nuggets qui ont réussi de belles choses, mais j’ai aimé notre façon de jouer, collectivement. Tout le monde est monté d’un cran. On a fait un effort remarquable. »

Cinq tirs près du cercle loupés pour Gobert dans les moments qui comptent

Rudy Gobert assume également ses erreurs. Le pivot a pris six fautes, la dernière avant la seconde prolongation et il a surtout manqué des tirs près du cercle en dernier quart-temps et en première prolongation (cinq exactement).

« J’ai aimé notre niveau de jeu en troisième quart-temps, car les Nuggets ont accéléré et on est resté dans la course », souligne le All-Star. « En dernier acte, comme tout le monde, je n’ai pas joué de la même manière que dans les trois premiers. J’ai manqué des choses que je ne manquerai plus, des layup, des lancers-francs. J’aurais dû parfois dunker et ça donne quelque chose comme 10 points de moins. »

Mais comme son coéquipier, le Français voit également du positif après ces 58 minutes de jeu face à une grosse équipe de l’Ouest. « On n’a pas gagné, mais c’était une expérience profitable pour nous. »