En double prolongation, les Nuggets écartent le Jazz dans un match fou

Jamal Murray est de retour pour Denver mais c’est bien Utah qui fait le meilleur début de match. Nikola Jokic est en retrait alors que les shooteurs de Salt Lake City sont adroits et mitraillent à longue distance.

La défense du Colorado est surprise par ce tir de barrage de loin, qui libère des espaces pour Rudy Gobert sous le cercle. Il faut l’énergie de Michael Porter Jr. et des remplaçants de Denver, comme Monte Morris, pour recoller. Mais Jordan Clarkson se joint à la fête côté Utah et l’écart (63-49) est logique à la pause.

L’adresse du Jazz faiblit après la pause

Il faut dire que Joe Ingles et ses camarades ont shooté à 12/21 à 3-points en première mi-temps. Forcément…

L’Australien continue d’abreuver Rudy Gobert de ballons mais l’adresse extérieure du Jazz commence à se tasser au retour des vestiaires, et Michael Porter Jr. fait tout ce qu’il peut offensivement pour ramener les siens.

Les Nuggets soufflent dans le cou de leurs adversaires, et Quin Snyder doit vite appeler un temps-mort au début du quatrième quart-temps, le coach sentant bien que le momentum est en train de changer de camp.

Il bascule d’ailleurs dans la dernière minute, avec deux paniers de Jamal Murray puis des lancers de Jerami Grant, qui donnent six points d’avance (104-98) à Denver avec moins de vingt secondes à jouer. Mais Donovan Mitchell s’arrache, d’abord à 3-points puis au layup, et on file vers la prolongation (105-105) !

Paniers décisifs, répliques, prolongations et fatigue…

C’est Nikola Jokic qui prend alors les choses en main, mais Donovan Mitchell n’a pas envie de lâcher le match, et il entraîne dans son sillage ses camarades. Pris par les feintes du pivot serbe adverse, Rudy Gobert a dû rejoindre le banc avec six fautes, mais Utah a deux points d’avance (117-115) à vingt secondes de la fin…

Nikola Jokic répond deux fois à Donovan Mitchell dans ce laps de temps, et malgré une horloge récalcitrante (qui ne s’est pas déclenchée puis qui a démarré trop tôt), les deux équipes filent vers une deuxième prolongation.

La bataille est désormais surtout mentale, et Jamal Murray est visiblement épuisé pour son retour. Mais le Canadien inscrit des paniers ultra importants, et on se dit à nouveau que le match va finir par basculer. Dans la dernière minute du match, les Nuggets mènent ainsi de sept points (130-123).

Mais encore une fois, Mike Conley et Donovan Mitchell lâchent tout pour tenter le hold-up, revenant à deux points (134-132) avec 5.6 secondes à jouer. Jamal Murray manque ses deux lancers et l’arrière d’Utah a donc l’occasion de déclencher un dernier tir. C’est trop loin et les Nuggets s’imposent donc pour se permettre de croire encore à la deuxième place de l’Ouest, même si la victoire des Clippers rend la perspective très compliquée.