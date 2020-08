Damian Lillard rate ses lancers et les Blazers gâchent une belle occasion face aux Clippers

Sans Kawhi Leonard chez les Clippers, ce sont les Blazers qui démarrent mieux, sur un 15-8. Zach Collins et Jusuf Nurkic font mouche à 3-points, suivant l’exemple de leur leader, Damian Lillard. Carmelo Anthony se met aussi en valeur avec 8 points, dont un dunk bien servi par Nurkic. Mais les Clippers ne sont pas très loin. JaMychal Green rentre deux tirs à 3-points d’affilée et les Clippers sont à nouveau dans le coup.

La fin de quart-temps donne lieu à un duel bien sympathique entre Lou Williams et Damian Lillard qui offre un +3 à son équipe en premier quart (37-34). Les deux scoreurs se répondent coup pour coup et sont tous deux, dos à dos, à 12 points après les 12 premières minutes. À vrai dire, Lou Williams a inscrit ses 12 points en 3 minutes !

Dans le genre « main chaude », c’est Gary Trent Jr. qui lui répond en deuxième quart. Il enchaîne trois 3-points de suite et va même piquer le ballon dans les mains de Paul George avant d’envoyer Anfernee Simons dans les airs. Portland fait la course en tête, comptant jusqu’à dix points d’avance, mais LA reste en embuscade à la pause (75-69).

Avec 16 points chacun, Paul George et Damian Lillard assument parfaitement leur rôle de leader, alors que Jusuf Nurkic est lui à huit passes déjà à la mi-temps…

Damian Lillard craque dans le « money time » !

Un poil frustré, à l’image de mots échangés avec Gary Trent Jr, Paul George retrouve le sourire en troisième quart. Ses Clippers sont effectivement plus présents défensivement, et ils trouvent en Landry Shamet un scoreur de nouveau efficace, avec huit points rapides. De même, Reggie Jackson continue d’apporter ses points, dont un panier plus la faute de Simons en transition. À part pour Jusuf Nurkic qui s’approche du triple double, Portland se laisse un peu porter par les flots, et garde un maigre avantage en fin de période (96-95).

Sur courant alternatif, les Blazers reprennent les commandes du match en début de quatrième quart-temps. Gary Trent Jr. rate deux tirs de loin à la surprise générale, mais se reprend et en enchaîne deux autres pour remettre les Clippers dans les cordes. Alors que Dame rate ses tirs de très loin, CJ prend le contrôle dans le crunch.

Mais des erreurs défensives de Portland remettent les Clippers en selle, à 115 partout à une minute de la fin.

Les Blazers scorent un point en 3 minutes, et la tendance se confirme dans la fin de match. Malgré un layup de Damian Lillard, c’est bien Rodney McGruder qui donne l’avantage à Los Angeles à 26 secondes de la fin. Coup de théâtre ensuite avec le meneur qui rate deux lancers pour repasser devant, puis un tir à 3-points pour égaliser.

Sans Paul George en fin de match, les remplaçants de Los Angeles abattent les Blazers (122-117). À la grande joie de Patrick Beverley qui chambre Damian Lillard depuis le banc californien…

Il faut dire que cette défaite est une très mauvaise opération pour Portland, qui aurait pu creuser un écart conséquent dans la course au « play-in », et reste finalement sous la menace des Spurs, des Suns ou des Pelicans.