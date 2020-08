En battant les Kings, les Nets sont officiellement qualifiés pour les playoffs

Les deux équipes avaient des vents contraires, avec Sacramento qui sortait d’une belle victoire contre New Orleans et Brooklyn d’une fessée reçue contre Boston. Contrairement au précédant match, les Kings sont moins adroits de loin, ils pénètrent donc beaucoup en premier quart-temps et mènent après douze minutes (24-27).

Puis, les Nets passent un 14-2 et prennent les commandes de la rencontre. L’activité de Caris LeVert et les shoots extérieurs de Chris Chiozza et Tyler Johnson permettent de coller 39 points en deuxième quart-temps (63-53). Heureusement que les Kings ont trouvé de l’air avec quelques tirs primés en fin de première mi-temps.

Cette domination se confirme en troisième quart-temps, puisque les Nets possèdent jusqu’à 16 points d’avance. Certes, Bogdan Bogdanovic répond avec cinq points de suite pour offrir une petite réaction et Sacramento se rapproche, mais un tir primé de Garrett Temple éteint ce possible retour (93-82).

Avec un 6-0 pour commencer le dernier acte, les hommes de Jacque Vaughn vont conserver leur avance et l’emporter avec autorité 119-106, validant ainsi leur place en playoffs. Et comme, dans le même temps, Orlando s’est incliné contre Philadelphie, ils ont consolidé leur 7e place avec 1.5 victoire d’avance sur les Floridiens.