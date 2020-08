Union LA imagine deux superbes Air Jordan 4 inédites

Un mélange de daim et de mesh, avec une semelle jaunie et des teintes pétillantes. La collaboration Union LA x Jordan Brand sent bon les 80’s.

La boutique de Los Angeles a beaucoup travaillé pour que sa version de la Air Jordan 4 sorte du lot. Sur son site, Chris, qui a imaginé la paire, explique par exemple que la languette a été repliée sur elle-même et cousue, car il aimait porter sa languette courte. Si vous n’aimez pas, la couture peut être facilement retirée.

Les matériaux ont été très travaillés et un empiècement a même été ajouté sur la partie haute.

Ces deux paires seront disponibles le 29 août sur le site unionjordanla.com, pour 250 dollars.

via Kicks on Fire

