Avec Kobe Bryant en tête et aux pieds, Devin Booker découvre les joies de la victoire

« Be Legendary ». C’est ce qu’avait écrit un jour Kobe Bryant sur une paire de chaussures donnée à Devin Booker. C’était il y a quatre ans, et l’arrière vedette des Suns n’a jamais oublié ce moment. Pour preuve, il s’est tatoué cette phrase, et il l’écrit chaque jour sur ses chaussures. Cette nuit, il portait même un T-shirt des Lakers.

« Kobe est avec moi tous les jours. Vous pouvez le voir sur mes chaussures avec ce « Be Legendary ». C’est une piqûre de rappel » explique-t-il après la victoire face aux Pacers. « Même sans ça, je pense à lui deux à trois fois par jour. Si ce n’est plus… »

Pour devenir une « légende », Devin Booker doit transformer son talent individuel en leadership, et cette nuit, les Suns ont remporté leur 4e victoire de suite. C’est une première pour lui en carrière. Phoenix grimpe à la 10e place, et Booker découvre les joies des matches à enjeu.

« C’est plaisant de gagner »

« On a abordé cette « bulle » avec le bon état d’esprit, et même avant d’arriver à Orlando, nous nous donnions à fond pour être prêt à profiter de cette opportunité » explique-t-il. « On a pris ça comme un défi, et il nous fallait nous améliorer collectivement et progresser pendant le training camp. Aujourd’hui, c’est plaisant de gagner. Je ne pouvais pas demander mieux. Gagner est ce qui me satisfait le plus. »

D’autant qu’il n’a pas été à la fête depuis son arrivée en NBA… « Vous savez, ça fait désormais cinq ans que je suis en NBA, et je n’ai pas eu beaucoup de succès… Je me donne à fond pour changer le cours des choses. On possède un bon groupe, avec de jeunes joueurs et des vétérans. On va continuer à avancer tête baissée. En arrivant là, on ne faisait pas attention à nous. Aujourd’hui, on a gagné quatre matches de suite, et ce n’était pas un objectif. On a d’autres plans pour cette équipe. »