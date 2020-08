Le collectif des Clippers maîtrise le duo Doncic-Porzingis

Battus par les Suns il y a deux jours, les Clippers doivent se rassurer. Doc Rivers le sait, son équipe n’est pas encore prête et ce début de rencontre le confirme. Tirs hors timing, mauvaises passes rien ne va pas pour les Clippers… Heureusement Dallas ne joue pas mieux. Le dunk de Kristaps Porzingis sur Ivica Zubac réveille les Mavs mais aussi… les Clippers ! Les shooteurs maison (Marcus Morris, Kawhi Leonard et Paul George) trouvent la mire chacun leur tour et permettent à Los Angeles de prendre les devants (18-11).

Trouvé par ses partenaires à 3-points ou poste bas, Porzingis est dans son match. Il peut compter sur le soutien, ou plutôt sur le coup de poignet de Dorian Finney-Smith et les deux équipes sont au coude à coude après 12 minutes (23-22).

Doncic coupé du ballon

Après 12 premières minutes compliquées pour les deux équipes, le match devient de plus en plus intense. Coupé du ballon par Paul George lors du 1er acte, Luka Doncic sort de sa boite pour scorer deux fois comme bon lui semble. Mais les Clippers ont du talent sur toutes les lignes et Leonard aussi peut marquer des paniers avec facilité (44-42). Les deux équipes se rendent coup pour coup avant la pause.

Trouvé poste bas, Zubac fait une excellente première mi-temps. Ses qualités près du cercle et sa faculté à prendre les bonnes positions donnent beaucoup d’alternatives offensives à son équipe. En revanche, il est compliqué pour lui de défendre sur Porzingis. Surtout que l’ancien intérieur de New York joue loin du cercle afin d’étirer au maximum la défense adverse. Malgré les efforts du pivot croate, les Clippers sont toujours menés (55-50). Moment choisi par Leonard pour scorer 8 des 9 derniers points des Californiens. L’ancien ailier des Spurs donne l’avantage aux siens à la pause (59-58).

Zubac les mains en or

Les Clippers passent la vitesse supérieure au retour des vestiaires. La balle bouge parfaitement et chacun prend ses responsabilités. Leonard, Shamet et George font ce qu’ils veulent en attaque. Surtout, ils profitent de la domination de Zubac poste bas pour avoir des tirs dans de très bonnes positions. Dallas est obligé de venir aider à l’intérieur sur le Croate, et ce dernier fait toujours le bon choix (74-66).

Dans le dur, Dallas ne peut s’en remettre qu’à son duo magique, Doncic-Porzingis. Malheureusement, les deux hommes aussi forts soient-ils ne peuvent pas faire grand-chose. Zubac continue de détruire tout le monde sur son passage bien aidé par Paul George en mode funambule. Les Texans souffrent, mais Porzingis ne veut pas lâcher. Tir à 3 points, adresse sur la ligne des lancers-francs, le numéro 6 de Dallas endosse son rôle de leader. Il peut compter sur une bonne entrée de Trey Burke pour voir son équipe recoller au score à la fin du 3e acte (91-87).

Les Clippers semblaient avoir le match en main mais l’abnégation de Porzingis relance tout le suspense. Il fait lever le banc texan grâce à 2 tirs primés de suite, imité ensuite par Maxi Kleber qui met les deux équipes à égalité à 6 minutes de la fin (101-101). Parti sur le banc se reposer, Porzingis va hélas assister au terrible réveil de ses adversaires. En moins de 3 minutes, les Clippers vont infliger un terrible 12-2 à des Mavs épuisés (113-103). Tout va trop vite pour eux. Ivica Zubac qui n’a pas raté un tir ce soir continue à marcher sur l’eau et Paul George puis Kawhi Leonard scellent le sort de cette rencontre avec deux actions magnifiques. Dallas s’incline après avoir livré un beau combat (126-111).